Tavaly átlagosan tízezer forint alatt is lehetett szállást foglalni egy éjszakára Balatonbogláron a Szallas.hu adatai szerint. Az idén azonban már 15 százalékkal többet kérnek el a szállásadók. Nemcsak Bogláron, Balatonlellén, Zamárdiban, Siófokon, Fonyódon és Balatonföldváron is emelkedtek az árak.

Kelemen Lili, a Szallas.hu PR-munkatársa megkeresésünkre azt közölte, az eddigi balatoni nyári foglalások zöme, 47 százaléka júliusra, 34 százaléka augusztusra szól. Június iránt egyelőre kisebb a kereslet. – Az előrefoglalások általában a nyár közepére szólnak, ugyanakkor idén erős trendnek látszik a last minute foglalás.

Jellemzően a családosok és a nagy társaságok azok, akik időben foglalnak szállást. Ők önálló medencével vagy jakuzzival rendelkező házakat keresnek, és a legnépszerűbb szállásokat hamar elkapkodják. A meglévő foglalások alapján jelenleg az apartmanok a legnépszerűbbek, emiatt most alacsonyabbnak tűnnek az átlagárak.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke megkeresésünkre elmondta, az elmúlt években sokat változott a szálláshelyek minősége. A Kisfaludy-programnak köszönhetően sok ezer szoba újult meg a tó környékén.

– Azok a szálláskiadók lesznek idén előnyben, akik mások áraival azonos összegért tudnak helyet biztosítani, de magasabb minőséget kínálnak – hangsúlyozta Fekete Tamás. – Azt gondolom, érdemes a Balatonnál nyaralni, mert tartalmas, színes programokkal készülnek a településeken. Akik az aktív kikapcsolódásra vágynak ők is megtalálják a lehetőségeket. A kerékpáros és a bakancsos turizmus folyamatosan fejlődik a tó körül. Jó reklám az is, hogy meghirdettük a Balaton fagyija versenyt, melyre több mint húszan neveztek már.

Ezzel is sokakat lehet csábítani a magyar tengerhez – mondta Fekete Tamás.

Nemcsak a Balaton, a horvát tengerpart is népszerű a magyarok körében.

A Szallas.hu adataiból kiderül, hogy 18 százalékkal nőtt az előfoglalások száma a szomszédos országban. Az árak Horvátországban is drágultak egy év alatt.

Egy embernek, egy éjszakáért átlagosan 13.600 forintot kell fizetnie. A legtöbben továbbra is júliusban és augusztusban utaznak az Adriai-tengerhez, de az elő- és utószezon iránt is nőtt az érdeklődés.

Átlagárak egy személynek egy éjszakára a Balatonnál

Települések 2023 2024 Siófok 12.328 Ft 13.637Ft Balatonfüred 14.191Ft 16.647Ft Hévíz 14.354 Ft 14.863Ft Balatonlelle 10.427 Ft 11.520 Ft Keszthely 10.347 Ft 11.949 Ft Balatonboglár 8697Ft 10.005Ft Zamárdi 12.662Ft 14.351Ft Fonyód 9895Ft 10.472Ft Balatonalmádi 11.198Ft 14.421Ft Gyenesdiás 8487Ft 9516Ft Balatonföldvár 10.481Ft 11.829Ft



Áremelkedés az egyes szállástípusok esetén

2023 2024 apartman 9503Ft 10.578Ft 11,31% vendégház 9799Ft 10.550Ft 7,67% hotel 21.850Ft 23.260Ft 6,45% panzió 11.962Ft 12.709Ft 6,24% egyéb 10.690Ft 11.275Ft 5,47%