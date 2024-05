Az eseményt megelőzően a Fudan Egyetem rektora ünnepélyesen átadta a jegybank elnökének az Egyetem tiszteletbeli professzorának való kinevezését. A Tsinghua Egyetem PBC School of Finance (PBCSF) a Reinventing Bretton Woods Bizottsággal (RBWC) és az Academy of Contemporary China and World Studies (ACCWS) együttműködve adott otthont a 2024 Tsinghua PBCSF Globális Pénzügyi Fórum - 80 évvel Bretton Woods után elnevezésű konferenciának, melyen Matolcsy György jegybankelnök a globális pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatások: gazdasági széttagoltság mérséklése és megelőzése témájú panelbeszélgetésen vett részt. A nemzetközi konferencia fókuszában a gazdasági és pénzügyi területek főbb kérdései, a kínai pénzügyi nyitás és a globális gazdasági fejlődés aktualitásai és a geopolitikai kihívások álltak. Matolcsy György jegybankelnök a panelbeszélgetés során kifejtette, hogy milyen kihívásokkal néz szembe jelenleg a nemzetközi monetáris rendszer, és melyek a lehetséges megoldások ezekre a kihívásokra. A jegybankelnök kiemelte, hogy tanulni kell a gazdasági és pénzügyi ciklusok mintázataiból és ezeket a tanulságokat összegezve a globális monetáris rendszert újra kell tervezni, hogy biztosítsa a globális pénzügyi stabilitást, mivel a pénzügyi rendszer az alapja mindenfajta átmenetnek. Hangsúlyozta, hogy a zöld és a digitális átállás egymásba fonódó szerkezeti változások, amelyek új megközelítéseket igényelnek, a fenntartható pénzügyek elvezetnek az új fenntartható világrendhez.

Matolcsy György mellett a fórumon előadóként részt vett a Xuan Changneng, a kínai jegybank alelnöke, Liao Min, kínai pénzügyminiszer helyettes, Zhou Xiaochuan, volt kinai jegybankelnök, Zhu Min, a Tsinghua Egyetem Nemzeti Pénzügyi Kutatóintézetének elnöke, valamint a kínai jegybank és az IMF korábbi alelnöke, Boris Vujcic, a horvát jegybank elnöke, a világszerte elismert Nouriel Roubini közgazdász, a Nobel-díjas Joseph Stiglitz közgazdász, Michael Spence, a Stanford Graduate School of Business dékánja, Jacob Frenkel, az izraeli jegybank korábbi elnöke és a G30 alapítványi igazgatóságának elnöke, Danny Quah, a Szingapúri Nemzeti Egyetem dékánja, valamint a világ számos országából érkezett gazdasági, pénzügyi és monetáris politikai szakember és az egyetemi világ képviselői. A konferencia elsődleges célja volt, hogy megvitassák a jelenlegi globális gazdasági és pénzügyi helyzet kihívásait, melyek előrevetíthetik egy új nemzetközi gazdasági rend kialakulásának lehetőségét.

A kínai program során Matolcsy György találkozott a Fudan Egyetem rektorával, aki átadta a tiszteletbeli professzori kinevezést a jegybank elnökének. A Fórumot követően Matolcsy György kínai jegybanki vezetőkkel és szakemberekkel folytatott eszmecserét.