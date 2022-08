Ennek értelmében 2022. augusztus 4. csütörtöktől szombat éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű riasztás. A nyár folyamán már többször is beszámoltunk a magas hőmérsékletről és annak hatásairól a szervezetünkre. Ahogyan emelkedik a hőmérséklet, úgy nő szervezetünk terhelése. A szervezet hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. Ezért fontos, hogy alkalmazkodjunk a meleg, forró napokhoz!

A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának tanácsai a hőség idejére:

• zuhanyozzunk langyos, vagy hideg vízzel, naponta akár többször is.

• érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált helyiségben tölteni.

• az erős napsütéses órákban húzódjanak árnyékba, a déli órákat lehetőség szerint töltsük zárt helyen, sötétített helyiségben.

• fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz a paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a joghurt és a levesek.

• NE fogyasszunk kávét, alkoholos italt, cukros, illetve szénsavas üdítőt.

• a szabadban érdemes széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni.

• hordjunk világos színű, bő szabású, pamut öltözetet.

• használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémet.

• a csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessük, ne sétáltassunk a hőségben kisbabát.

• sose hagyjunk gyermeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!

A strandolók is vonuljanak árnyékba a kritikus időszakban, és használjanak magas faktorszámú napvédő krémet. Felhevült testtel semmiképp se ugorjanak vízbe!

Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval közlekedők, vigyenek magukkal több, lehetőleg hűtött folyadékot. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.

A nagy hőségben a növényzet is szárazabb, könnyebben meggyulladhat, egymást érik az esetenként több száz hektáros szabadtéri tüzek. Idén nyáron már 3660 tűz keletkezett a szabadban. A hőségriasztás ideje alatt a természetben inkább senki ne gyújtson tüzet, a kerti bográcsozásnál, grillezésnél pedig ne hagyják felügyelet nélkül a tüzet! Továbbra is tilos tarlót égetni, és mivel tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban, erdőkben és azok kétszáz méteres környezetében sem szabad tüzet gyújtani.