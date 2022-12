Többfelé kell számítani kisebb esőre, a Dunántúlon helyenként havas eső, a magasabban fekvő területeken kisebb havazás is lehet. A légmozgás gyenge marad. Éjszaka számottevő csapadék már nem hullik, de erősen felhős, borult marad az ég.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 1,

péntek délután 3,

szombat reggel 2 fok körül alakul.

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (forrás: met.hu)

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton nagyrészt borongós, szürke időre van kilátás, de helyenként felszakadozhat, lecsökkenhet a felhőzet, és kisüthet a nap. Említést érdemlő csapadék nem hullik, de itt-ott kisebb eső nem zárható ki. A Dunántúlon DK-ire fordul a légmozgás, de gyenge, másutt ÉK-i, és szintén gyenge marad. Enyhül az idő.

- Vasárnap az ÉNY-DK irányú szélcsatornában megélénkül a DK-i szél. Alapvetően erősen felhős, illetve szakadozottan felhős, bujkáló napsütéses idő valószínű, de néhol előfordulhat pára, valamint köd is. Számottevő csapadék napközben nem várható. Tovább emelkedik a hőmérséklet.

- Hétfőn és kedden is marad a DK-i légmozgás, emellett borongós és napos területek, illetve időszakok egyaránt előfordulhatnak bárhol az országban, és időnkénti szemerkélő vagy mérsékelt eső is helyenként előfordulhat. Az évszakhoz képest kifejezetten enyhe idő a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)