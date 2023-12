Egy meleg-, majd éjjel egy hidegfront éri el az országot. Napközben a Dunántúlon élénkül fel a D-i szél, mely helyenként meg is erősödik. Emellett változóan felhős lesz az ég, északon kevesebb, délen több napsütéssel. Néhol ezen a napon is megmaradhat tartósabban a hajnali köd. Délután az északi határszélen már előfordulhat kisebb eső, zápor.

Szilveszter éjjelére megvastagszik a felhőzet, miközben országszerte feltámad a D-i szél. Egyre többfelé kell számítani szórványos, időszakos esőre. A Dunántúlon tartósabb, jelentősebb esőre van kilátás. Hajnaltól, északnyugaton, az érkező hidegfront hatására már erős ÉNY-i széllökésekre van kilátás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 4,

szombat délután 10,

vasárnap reggel 5 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli fagyos idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szilveszter napjára kisebb változás körvonalazódik. Előreláthatólag egy meleg-, majd éjjel egy hidegfront is elérheti az országot. Napközben a Dunántúlon élénkül fel a D-i szél, ami mellett északon felhősebb ég, délen és a középső országrészben napsütéses idő alakul ki. Szilveszter éjjelére erős felhősödésre van kilátás, miközben országszerte feltámad a D-i szél, majd hajnaltól, északnyugaton, az érkező hidegfront hatására már erős ÉNY-i széllökésekre van kilátás. Eközben szórványosan kialakulhatnak záporok, időszakos esők, sőt még az ég is megdörrenhet (és ezzel nem a tűzijátékra utalunk).

- Újév napján már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de most eleinte erősen felhős, borongós idő látszik jellemzőbbnek, majd csökken a felhőzet. Keleten eleinte még előfordulhat kisebb eső.

- Kedden borongós idő ígérkezik, néhol kisebb esővel és megélénkülő, többfelé megerősödő DNY-i széllel.

- Szerdára is alapvetően szeles, borongós idő körvonalazódik, újabb szórványos esőkkel. Egy-egy zivatar sem kizárt. forrás: eumet.hu