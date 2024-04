Az olykor élénk lökésekkel is kísért széllel még melegebb levegő érkezik. A maximum hőmérséklet a déli országrészben a 30 fokot is megközelítheti. Napközben napos-fátyolfelhős idő lesz jellemzőbb, illetve délutántól, északon gomolyképződés is kezdődhet. Csapadék érkezése vasárnap késő délutánig nem valószínű.

Késő délután, este egy hidegfront közelíti meg hazánkat észak felől. Többségében azonban marad a napos, eseménytelen idő. Éjszaka észak felől egyre nagyobb terület felett növekszik meg erősebben a felhőzet. Ekkor is inkább csak északon fordulhatnak elő szórványosan záporok, egy-egy zivatar sem kizárt. A déli megyék felett várhatóan derült marad az ég.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat délután 24,

vasárnap reggel 11,

vasárnap délután 26,

hétfő reggel 12 fok körül alakul.

A légkörben zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (forrás. met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn az észak felől közeledő hidegfront okoz kettősséget hazánk időjárásában:

Az északi határmegyékben már zömében felhős égbolt a valószínűbb. A felhőzetből záporok is előfordulnak, de a szél csak késő délutántól fordul É-ira és kezd erősödni. Itt már inkább csak 20 fok köré várható a hőmérséklet

Ezzel szemben az ország nagyobb, középső és déli területén még túlnyomórészt napos, időnként mérsékelten felhős égbolt, élénk, gyakran erős DNY-i szél és nyári meleg látszik jellemzőnek.

- Kedden már országszerte sok felhő a legvalószínűbb. Megerősödő É-i széllel elárasztja az országot a hidegebb légtömeg. Eső előreláthatólag délelőtt elsősorban az ország északi felén hullik, majd a délután folyamán a déli országrészt is eléri a csapadékmező.

- Szerdán is zömében erősen felhős égbolt ígérkezik jellemzőbbnek, de itt-ott felszakadozhat a felhőtakaró. Már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Főként a Dunántúlon fújhat erős, viharos É-i szél, másutt mérsékeltebb légmozgásra van kilátás. Marad a hűvös levegő.

- Csütörtökön és pénteken is élénk, olykor erős É-i szél ígérkezik. Hidegek hajnalokra és az évszakos átlagnál hűvösebb nappalokra van kilátás. Gyorsan változó felhőzet mellett már napos órákban is lehet bízni. A felhőátvonulásokból szórványosan záporok kialakulásával lehet számolni. (forrás: eumet.hu)