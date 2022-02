A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságra gépkocsilopásról érkezett bejelentés. A sértett elmondta, hogy az éjszaka folyamán többen italoztak együtt, amikor az egyik barátja titokban kivette kabátjának zsebéből a slusszkulcsát, majd az autójával tudta és beleegyezése nélkül elhajtott. A körzeti megbízottak a bejelentést követően perceken belül a belvárosban igazoltatták a 20 éves helyi sofőrt, aki nem rendelkezett jogosítvánnyal, ráadásul az alkoholszonda is pozitív értéket jelzett. A Kaposvári Rendőrkapitányság E. Ádám ellen az ittas vezetés és a jármű önkényes elvétele miatt bűntető, a közlekedési szabályszegésért pedig - őrizetbe vétele mellett - szabálysértési eljárás indított.

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályba lépett szigorítás alapján 2021. május 14-től már eltiltási határozat nélkül is őrizetbe kerülhetnek azok a járművezetők, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel. Továbbá, aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. Az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére.