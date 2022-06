A telefonos csaló hívószámát a közösségi oldalán is közzétette olvasónk, aki szerencsére időben kapcsolt és nem sétált bele a gondosan felállított csapdába. – Egy normálisnak tűnő harmincas számról hívtak és egy nagyon meggyőzően fogalmazó hölgy megkérdezte tőlem, hogy az egyik legnagyobb magyar internetes webáruházból rendeltem -e 75 ezer forint értékben. Az összeg hallatán rögtön megijedtem, mert természetesen nem rendeltem semmit és egy pillanatra azt hittem, hogy visszaéltek a kártyaadataimmal, mesélte a kétgyermekes édesanya. Miután elmondta a telefonáló hölgynek is, hogy semmit sem rendelt, ő készségesen átadta a telefont informatikus kollégájának. – A férfi azt mondta hangosítsam ki a telefont és elmondja milyen vírusirtó applikációt kell letöltenem ahhoz, hogy az adataim kiadó kártevőt eltávolíthassam a telefonomról. Ez lett gyanús, tette hozzá a kaposvári nő.

Ezután azt mondta az állítólagos informatikusnak, hogy épp a bank előtt áll, de ha már ez történt vele bemegy és szól az ügyintézőnek. Erre minősíthetetlen hangnemben szitkozódni kezdett a férfi és bontotta a hívást.

A családanya nem volt rest, azonnal szólt a rendőrségnek is, ahonnan megtudta már legalább egymillió letöltésnél jár az állítólagos vírusirtó szoftver. Amely az online felületen ötcsillagos, tehát a legmagasabb értékeléssel rendelkezik, tehát nem is tűnhet gyanúsnak.

Csak a pénzt irtja le a bankszámláról

Lényegében ez az alkalmazás mindent tud, csak vírust nem irt. Tulajdonképpen egy telefontükröző program, amely segítségével a csaló lát mindent, amit a felhasználó csinál a saját készülékén. Így a jelszavakat is könnyen el tudja lopni vagy meg tudja változtatni.

Fontos észben tartani, hogy banki alkalmazott sosem kér minket szoftver letöltésére!

S az is gyanús kell, hogy legyen, ha a pénzintézet munkatársa telefonon keresztül magyarázza el a lépéseket. Egy valódi banki alkalmazott azért hívhat csak fel minket, hogy időpontot egyeztessen személyes találkozóra a bankfiókban. Ha nem ez történik, éppen átverés áldozataivá válunk!