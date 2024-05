Ahogy azt korábban már megírtuk, Nagy Boldizsár , a fonyódi Mátyás Király Gimnázium diákja nemrégiben tért vissza New Yorkból, ahol a "legjobb delegált" kitüntetést nyerte el a Future We Want MUN versenyen. Hírlapunk készített vele interjút, hogy többet megtudjunk a fiatal magyar tehetségről és a versenyről.

Még tart az eufória

Hetekkel a verseny után Boldizsár – érthető módon – még mindig az események hatása alatt van. Mint mondja, valóban egy hihetetlen élmény volt – majd hozzáteszi, hogy a sok munka és a belefektetett energia, hogy eljuthasson idáig, elképesztő motivációt ad számára. “Az első pillanatban még nehezen fogtam fel, hogy megnyertem. A verseny után két héttel még mindig úgy érzem, mintha csak most történt volna.”

Boldizsár a gimnázium mellett a budapesti Milestone Intézetbe jár, ahol egy Model ENSZ klub is működik. “Itt nem tanárok, hanem mi diákok dolgozunk együtt a céljaink eléréséért,” – magyarázta Boldizsár. Az ifjú diplomata tehetség a klubban sajátította el a Model ENSZ alapjait, és itt készült fel a versenyre – “Rengeteg gyakorlás és előkészület előzte meg a new yorki utat.”

Kemény munka eredménye a győzelem

A verseny különlegessége abban rejlett, hogy a valós ENSZ működését kellett a fiataloknak lemodellezni. “Én az Egyesült Államok képviselőjeként vettem részt, és olyan globális kérdésekkel foglalkoztunk, mint a civilek védelme fegyveres konfliktusokban és a fiatalok szerepe a biztonságban” – nagyarázza Boldizsár.

A verseny során valódi krízishelyzet is adódott, éppen úgy, ahogy ez egy valós helyzetben is bekövetkezett az izraeli konfliktus kapcsán. A váratlan fordulatokra a versenyzőknek gyorsan kellett reagálni, ez pedig igazi kihívást jelentett a számukra. Ez a győzelem nemcsak egy nagy akadémiai elismerés, de jelentősége van a valós ENSZ munkájában is. Boldizsár a konferencián elfogadott indítványa ténylegesen bekerül a valódi ENSZ Biztonsági Tanácsa elé.

Nagy Boldizsár jövője az ENSZ?

A fonyódi gimnazista jelenleg az érettségire készül, de tervei szerint a jövőben mindenképpen a diplomáciai pályát szeretné választani. Mint mondja a Model ENSZ programok sokat adtak hozzá a képességeihez, és szeretné ezt a tudást a valódi nemzetközi diplomáciában is kamatoztatni.

"Álmodj nagyot, és ne félj a kompromisszumoktól" – javasolta Boldizsár. "Ezek nélkülözhetetlenek a diplomáciában, és ha megfelelően kezeljük őket, elérhetjük a kívánt eredményeket.” Továbbá fontosnak tartja, hogy időben cselekedjünk, hiszen a versenyen is ez az attitűd volt az, ami végül meghozta számára a győzelmet –“Az, hogy gyorsan és hatékonyan reagáltunk a biztonsági tanácsban felmerülő helyzetekre, kulcsfontosságú volt a sikerünk szempontjából."

Boldizsár továbbra is tanul, és a közelgő érettségi mellett már az egyetemre is készül. Azt még nem döntötte el, hogy itthon vagy külföldön folytatja tanulmányait, de mint mondja, ezen még ráér gondolkodni. Az viszont már biztos, hogy a diplomácia területén szeretne majd érvényesülni, ahol már eddig is jelentős tapasztalatokat szerzett.