Fájó vereséget szenvedtek a bogláriak, hisz úgy tűnt, reális esélyük lehet a sikerre, azok után, hogy idén januárban Székesfehérváron döntetlent játszottak riválisukkal, mely a legutóbbi kilenc bajnokijából mindössze egyet tudott megnyerni, ráadásul erre a hatvan percre mindössze tizenegy mezőnyjátékossal érkeztek. A tizenegy még sok is volt, hisz gyakorlatilag öten verték meg a bogláriakat, hisz Zrinic, Takó, Szabó, Smbatian, Kövér találtak csak be a hazai kapuba. Némileg nehezítette ennek az ötösnek a dolgát, hogy a kapuban Tóth és Kubina mindössze huszonkét százalékon védtek.

Fotó: Németh Levente

Az első félidő még szoros volt, köszönhetően Bakó Botond beállóinak, akik a legutóbbi fordulóban, az MTK Budapest otthonában egyetlen gólt sem dobtak, most viszont az első harminc percben hatot is, Alaxai és Győri is hármat-hármat, az előbbi mellé még egy hetest is kiharcolt, Csapó pedig 33%-on védett a kapuban. Versenyképesnek tűntek a balatoniak, akik az első félidőt három eladott labdával és négy technikai hibával hozták le, egy gólos volt ugyan a hátrányuk a szünetben, ám ez nem adott okot pesszimizmusra, hisz azért az várható volt, hogy a fordulás után el fog fáradni Horváth Roland kis létszámú együttese.

A fordulás után mintha az öltözőben maradtak volna Faragóék, 11 perc alatt kivégezték magukat, hiába kért kétszer is időt Bakó Botond. Hétgólos hátrányt szedtek össze (15–22) köszönhetően a négy eladott labdának, Fazekas kapufájának, illetve Győri kimaradt ziccerének.

Fotó: Németh Levente

A folytatásban valóban akadtak gondjaik a vendégeknek, ám kicsit későn, az 55. percben sikerült bejönniük kettőre (23–25) az akadémistáknak, amikor jött Smbatian hetese (23–26). Még mindig volt vissza öt perc, amikor Berei hibázott bele a meccsbe, majd Csapó védett egy nagyot, ám oldalt ment ki a labda, amit a mezőny legjobbja Szabó Kitti használt ki (23–27). Ez el is döntötte a meccset, hisz négy volt a hátrány, a hátralévő idő pedig három és fél perc. Miklós Kitti gyors szépítése után (24–27) pedig jött egy másfél perces (!) eredménytelen Alba támadás, ami minden hazai reménnyel leszámolt.