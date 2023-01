A Kaposvári Járási Ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki kirabolt egy kiskorú fiút Kaposvár belvárosában.

A vád szerint a húszas éveiben járó férfi 2022 szeptemberében – amikor meglátta a nála lényegesen fiatalabb és gyengébb fizikumú sértettet – elhatározta, hogy akár bűncselekmény elkövetése útján is pénzt fog szerezni. Ennek érdekében a vádlott előbb elállta buszpályaudvarnál lévő liftből kiszállni szándékozó fiú útját, majd tőle pénzt kért, ekkor még csak buszjegyre. Miközben a sértett ezer forintot nyújtott át a részére, a vádlott észlelte, hogy a fiúnál több bankjegy is van, ezért – az egyik kezét folyamatosan a zsebében tartva – felszólította a sértettet, hogy valamennyi pénzét adja át részére. A megrémült fiú – tartva a nála idősebb és erősebb férfitól, valamint attól is, hogy a rabló zsebében esetleg támadásra alkalmas eszköz lehet – végül az összes pénzét odaadta a vádlottnak.

Itt támadta meg a fiút.

A bűncselekmény elkövetését követően a vádlott vonattal a fővárosba utazott, azonban a nyomozók rövid időn belül azonosították, és már másnap őrizetbe vették a férfit, akinek a letartóztatását az ügyészség indítványára elrendelte a bíróság.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az azóta is letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

A fényképet a nyomozó hatóság a helyszíni szemle során készítette.