A Badacsony előtt a parttól mintegy két kilométerre és Siófok előtt pedig egy több mint másfél kilométerre elsodródott SUP-osnak segítettek épségben visszajutni a szárazföldre. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a két eset kapcsán ismételten felhívja a fürdőzők és hullámlovasok figyelmét, hogy aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, a gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek és soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek. De arra is kérik a strandolókat, hogy kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre. A viharjelzés figyelembe vételével, a jó helyzetértékeléssel és az alapvető biztonsági intézkedések betartásával legtöbbször megelőzhetők a veszélyhelyzetek, tette hozzá a rendőrség. Amennyiben a Balaton vízfelületén mégis bajba kerülnénk,a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán kérhetünk segítséget.