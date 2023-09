Ahogy arról beszámoltunk a líbiai katasztrófát követően indult el a magyar csapat segíteni, melynek négy kaposvári tagja is volt. A megsemmisült infrastruktúra miatt nehezen jutottak el az érintett területre. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat megrázó részleteket is közölt a magyar különítmény tapasztalatairól. A törökországi földrengéssel ellentétben ugyanis itt már szinte semmi esély nem volt túlélőket találni, az elhunytak maradványait keresték vízben és szárazföldön egyaránt. Nehéz tíz napon vannak túl tehát a kaposvári különítmény tagjai is.



Az elmúlt időszakról hamarosan hosszabb cikkben is beszámolunk!