Ahogy arról hírt adtunk egy könnyűszerkezetes családi ház borult lángba kedden késő este, Balatonlellén, a Május 1. utcában. A munkálatok közben a lakóház összedőlt, a tűzoltást egy erőgép is segítette, amely átforgatta a törmelékeket. Az eset során nem sérült meg senki. A család azonban mindenét elveszette a tűzben. Balatonlelle most értük fogott össze. A használati tárgyakon túl az emlékek, iratok is a lángok martalékává váltak. A magánemberek mellett a városvezetés, egyház és a közintézmények is a család segítségére siettek, hogy pótolhassák, azt , ami pótolható.