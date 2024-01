Az oltólándzsákat a társaságok a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak adományozták szerdán, ezzel közel megduplázva a meglévő készletet és tovább növelve a közlekedésbiztonságot. Egyre többen választják itthon is a plug-in hibrid vagy teljesen elektromos járműveket. A környezetbarát járművek terjedésével párhuzamosan az utóbbi években többször is előfordult, hogy egy égő elektromos jármű okozta robbanásveszély miatt akár több órára is le kellett zárni egy-egy útszakaszt. Az e-oltólándzsa készletek azonban a hagyományos tűzoltási módszerhez képest az elektromos járművek oltási folyamatát jelentősen lerövidítik, így a mentési munkálat sokkal hatékonyabban mehet végbe, rövidebb ideig tarthatnak ilyen eseteknél a korlátozások, ami így nagyban növelheti a közlekedésbiztonságot és egyúttal lerövidítheti a torlódások idejét.

A katasztrófavédelem munkatársai eddig vármegyénként egy ilyen eszközzel rendelkeztek. Az e-oltólándzsáknak - melyek olyan anyagból készültek, hogy azok az extrém magas hőt is képesek elviselni - köszönhetően az elektromos járművek akkumulátor csomagját könnyen és gyorsan átszúrhatják a szakemberek, így azon keresztül gyorsabban és hatékonyabban tudják bevezetni a vizet, hogy azt lehűthessék és az esetleges robbanásveszélyt megakadályozzák.

Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megkeresésünkre elmondta: Somogyba is jutott az e-oltólándzsából, amelyet a siófoki tűzoltóságon fognak tárolni és szükség esetén bevetni.