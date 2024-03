Garázdaság vétsége miatt emelt vádat az ügyészség egy férfi ellen, aki a főváros felé tartó vonaton erősen ittas állapotban több utast is megtámadott. A többszörösen büntetett előéletű, harmincas éveiben járó férfi 2023 szeptemberében Kaposvárról előbb Fonyódra vonatozott, a hozzávetőlegesen egy órás út alatt azonban megivott egy egész üveg vodkát. Ezután a vádlott elfogyasztott még egy sört, majd átszállt a Budapestre induló vonatra, ahol rövid időn belül több utast is inzultált. A vádlott először leteremtett egy másik férfit amiért ránézett, majd ököllel megütötte amiért elfordult tőle. Egy másik utastól a vádlott cigarettát akart vásárolni. A férfi közölte vele, hogy nem dohányzik, erre sértegetni kezdte, később megütötte. Az eseményekről tudomást szerezve a jegyvizsgáló végül a balatonszárszói vasútállomáson leszállította a vonatról a vádlottat, akit a helyszínre érkező járőrök rövidesen előállítottak a siófoki rendőrkapitányságra. A bírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség azt kérte, hogy a vádlottat ítélje szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra, és a bíróság egyúttal rendelje el a korábbi felfüggesztett büntetéseinek végrehajtását is.