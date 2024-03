Tóth Gergely, a siófoki CE Plaza Hotel ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a négy csillagra minősített szállodájukban nem fordulhat elő olyan, hogy tűz esetén egyik helyiségből a másikba átterjedjenek a lángok. A jelenleg 91 szobás, többszintes épületben olyan automata rendszer működik, mely folyamatosan figyeli az elektromos hálózatot.

– Sok ezer vizsgálati ponton érzékel a rendszerünk, és ha hibát talál, esetleg tűz üt ki valahol, akkor azonnal jelez – emelte ki Tóth Gergely. – Szerencsére nálunk még nem történt a visegrádihoz hasonló eset. Tűzálló függönyeink vannak, ezért ha csak nem szándékos gyújtogatás történik valahol, akkor esélytelen, hogy a lángok továbbterjedjenek.

A Kapos Hotelben sem rendelnek el rendkívüli tűzvizsgálatot, mert a jogszabályban előírt felülvizsgálatokat, tűz és elektromos ellenőrzéseket folyamatosan elvégzik a szakemberek. Gergely Ica marketingvezető elmondta, a tűzoltóság is folyamatosan ellenőrzi az épületet, legutóbb tavaly ősszel vizsgálták át a nyolcvanszobás hotelt. Gergely Ica arra is emlékeztette lapunkat, 2020 szeptemberében a Kapos Hotelben is felcsaptak a lángok. A vizsgálat kiderítette, hogy elektromos zárlat okozott tüzet.

Évente tartanak ellenőrzést, pedig csak 3-5 évente kellene

A nagyatádi Hotel Solarban az elmúlt napokban kezdték el az érintésvédelmi felülvizsgálatot. A villanyszerelő-mester a kapcsolószekrényt nézte- és rendezte át, valamint több mágneskapcsolót is kicserélt. Nagy József, a hotel ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a különféle biztonsági ellenőrzéseket 3-5 évente kell elvégezni, azonban ők minden évben felülvizsgálják a jegyzőkönyvben korábban leírtakat.

– Minden pénzt megér, hogy átnézessük az épületet, a biztonság mindenek felett áll – hangsúlyozta Nagy József. – Nálunk az elektromos áram a fő energiaforrás, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra minden évben, hogy alaposan át legyen vizsgálva. Egyelőre még zárva vagyunk, de a nyitásra, április végére minden ellenőrzéssel végeznek a szakemberek, akik nemcsak a szobákat, hanem a közös helyiségeket és a konyhát is átnézik – tette hozzá a nagyatádi hotel ügyvezetője.