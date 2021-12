Telt házzal üzemelt az egyik siófoki szálloda karácsonykor. Már napokkal az ünnep előtt megkezdődött a készülődés a hotelben. Több fenyőfát feldíszítettek, színes fények világították be a közösségi tereket, és javában zajlottak az előkészületek a konyhában az ünnepi fogásokhoz.

– Az ország minden tájáról érkeztek vendégeink, főként családosok töltötték nálunk ezt a három napot – mondta el Tóth Gergely, a CE Plaza Hotel ügyvezetője. – Nagyon örültünk, hogy idén fogadhattuk őket karácsonykor, ugyanis tavaly novembertől idén áprilisig a járványhelyzet miatt zárva voltunk. Hozzátette: a foglalások a 2019-es évit idézték, és már szilveszterre is elkelt a szobák 70 százaléka.

– Úgy döntöttünk, hogy hotelben karácsonyozunk – mondta el az egyik vendég, aki a fővárosból érkezett a siófoki szállodába. – Hoztuk a gyerekeket, a nagyszülőket, így senki sem töltötte a fél napját a konyhában főzéssel, valamint a ház takarításával. Hozzátette: napközben kirándultak a környéken, kipróbálták a jégpályákat, sétáltak a Balaton partján, majd a hideg után a forró szaunában töltekeztek.

Ám nemcsak a Balatonnál, hanem Somogy több településén is nyitva voltak a hotelek karácsonykor. – Sok vendégünk volt az ünnepek alatt – mondta el Nagyné Huszár Andrea, a nagyatádi Solar Hotel vezetője. – Évről évre többen döntenek úgy, hogy az otthoni készülődés helyett a szállodai pihenést választják. Többnyire azért, mert egyedül vannak az ünnepekkor, nincs társuk, és éppen a társaság miatt jönnek hozzánk. Hozzátette: a vendégeik többsége az idősebb korosztályból került ki, és a Dunántúlról érkeztek. – Egy hároméjszakás programcsomagot állítottunk össze, a finom ételek mellett közös karácsonyi éneklést szerveztünk, valamint egy bált, ahol szinte mindenki táncra perdült a vendégek közül – mondta el a hotel vezetője.

– Nyitva voltunk karácsonykor, de mindössze pár vendégünk volt – mondta el Gergely Ica, a Kapos Hotel marketingvezetője. – Azért foglaltak szobát nálunk, mert rokonlátogatóba érkeztek Kaposvárra vagy a környékére, s nem volt elegendő hely a vendégek számára a rokonoknál. Éttermünk és kávéházunk is üzemelt, így teljes ellátást tudtunk biztosítani.

A falusi szálláshelyeket kevésbé keresik

A falusi szállásadóknál viszont nem volt nagy forgalom az ünnepekkor. – Nem volt foglalásunk karácsonykor, a vendégek inkább a hotelekbe mennek, ahol van wellnessrészleg is – mondta el Miszlang Jánosné, aki évtizedek óta foglalkozik falusi vendéglátással Szennában. Hozzátette: az ünnepekkor a családja látogatott haza hozzájuk, nekik sok finomsággal készült.

– Mi pihenni szerettünk volna karácsonykor, emiatt nem fogadtunk most vendégeket – mondta el Ürmösi Lenke, a porrogi Fenyő Vendégház üzemeltetője. Hozzátette: egyébként télen is nyitva vannak, akár egy éjszakára is kiadják szobáikat. Azt tapasztalják, hogy csupán elvétve tér be hozzájuk egy-egy vendég, aki például vadászat miatt érkezik a környékre.

Fotó: Németh András