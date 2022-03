– Meglepetés volt a díj, nagyon megtisztelőnek tartom az elismerést – mondta lapunknak Udvaros Zoltán. – Hosszú évtizedek óta vagyok vállalkozó, s nincs két egyforma év. Lehet, hogy egyik esztendőben jó árakon adjuk el a terményt, a rákövetkező évben nyomott összeget fizetnek ugyanazért a gabonáért. Szakmánkban a kitartást döntőnek tartom: soha nem szabad feladni a terveket, bármikor jöhet kudarc, ám ilyenkor erőt kell meríteni és még keményebben szükséges dolgozni. Hetvenhárom éves vagyok, s tudom: a világ folyton változik, aki nem tart lépést a fejlődéssel, lecsúszik a jövőről.

Udvaros Zoltán édesapja Bonnyán gazdálkodott, s a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel foglalkozott. A föld, az állatok szeretete apáról fiúra öröklődött. A kitüntetett azt mondta: örömmel emlékszik vissza gyermekkorára, szüleivel vetéstől aratásig rengeteg időt töltött a szántón. S már kamaszként sokat segített a szarvasmarhák és a lovak gondozásában.

– Akik állatokat tartanak, azok folyamatos, 365 napos műszakra vállalkoztak – hangsúlyozta Udvaros Zoltán. – Tudom, mivel családi vállalkozásunkban csaknem 2000 szarvasmarhát, 200 sertést és öt lovat tartunk, s vannak juhaink és kecskéink is, s ezen kívül gabonát termesztünk. Két fiam is a vállalkozásban dolgozik, felosztottuk egymás között a feladatokat. Folyamatosan bőven van új teendő, a problémákra azonnal jó választ igyekszünk adni. Jelentősen drágult a mű­trágya, a gázolaj és a vetőmag, ám a nehézségeken ennyi idő elteltével is túllendít az állatok szeretete. A mai napig örülök egy új borjú születésének, az állomány gyarapodásának, látom ha egy állat jól van, s azt is érzem, ha baj van és szakembert kell hívni. Bár elmúltam hetven, bőven vannak elképzelések. Idén még az istállót szeretnénk felújítani, s a fejőházat is átalakítjuk. Lassan nekiállunk az építkezésnek, s amíg erőm lesz, szívvel-lélekkel végzem a munkámat.

Szükség van az utánpótlásra

Balatincz Gergely és Illés József, a kaposmérői Agro Builder Kft. ügyvezetője is Év Vállalkozója díjban részesült a rendezvényen, ahol 75 vállalkozó vehetett át díjat. – Gazdálkodó vagyok, távol áll tőlem az irodai munka – jegyezte meg Udvaros Zoltán, aki a NAK megyei alelnöke és két vadásztársaság elnöke is. – Szinte folyamatosan úton vagyok, a tervezés-szervezés mellett az új dolgozók felvétele is feladatot ad. Akárcsak számos más vállalkozás esetében, úgy nálunk sem könnyű az utánpótlás. Tizenhatan vagyunk, de szükségünk lenne traktorosra, gépszerelőre és segédmunkásra is. Ha nem lesz fordulat ezen a téren, akkor lehet, hogy 5–6 éven belül az állattenyésztő vállalkozásoknak még súlyosabb gondja lesz a szakemberek utánpótlása.