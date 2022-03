Gigantikus méretű üvegház épül a Zselicben. A 30 ezer négyzetméteres kertészetben évi 900 tonna paprikát, és akár ezer tonna paradicsomot is termeszthetnek a legkorszerűbb technológiákkal, versenyképes módon. Megújuló energiaforrásokat használnak fel: geotermikus energia mellett egy 50 kiloWattos napelempark és két pellet kazán működteti, vagyis a mezőgazdasági hulladékot is feldolgozzák. 1300 méter mélyre fúrnak hozzá egy kutat. Hűtőkamrák, szociális helyiségek is épülnek. A hatalmas üvegház 30 embernek ad majd munkát, és az automata gépekhez képzett munkaerőt várnak, mondta az alapkő-letételkor Kiss Szabolcs, a Zselic-Farm Kft. ügyvezetője.

Fotók: Kovács Tibor

– Egy álmát vesztett térségbe nem lehet beruházni, azonban 2010 óta a Zselic a reneszánszát éli – mondta Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője. – Az idő azt igazolta, hogy megkezdődött az elvándoroltak visszaáramlása, és alig lehet üres ingatlant találni a zselici falvakban.

Az eredmények számokban is mérhetők. A Zselicben összesen 40 utat újítottak fel, 17 közintézmény energetikai felújítása valósult meg, 22 iskola, óvoda, bölcsőde és játszótér újult meg, 19 szociális intézményt korszerűsítettek, 12 új falubusz állt munkába, 14 településen oldották meg a belvíz elvezetését és hétben a szennyvíz-kezelést. Turisztikai beruházások is épültek.

– Családpolitikai és gazdaságpolitikai támogatások, fejlesztési források kellenek ahhoz, hogy a vidéki településeket életben tartsuk – jelentette ki Gálosfán Viski József, vidékfejlesztési

programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár. – A globális élelmiszerpiac sérülékenységét látva felértékelődött a magyar élelmiszeripar szerepe. Ezért is nyújtott a kormány 2020-tól 70 milliárd forint támogatást a kertészeti ágazatnak.

Az új kertészeti üzem első kapavágására rendezett ünnepségen részt vett Neszményi Zsolt, somogyi kormánymegbízott, Biró Norbert, a Somogy Megyei önkormányzat elnöke, Berek Gábor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke, Vörös Péter, a MATE kaposvári campusának főigazgatója, valamint Murányi Ferenc és ifj. Murányi Ferenc, a Zselic-Farm Kft. tulajdonosai.