A megyei polgárőrszövetség ezúttal Tarpára szállított 38 gyermekágyat; az átmeneti szálláson elhelyezett óvodásokról gondoskodtak. Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke azt mondta: a kőröshegyi óvoda ajánlotta fel az ágyakat. A polgárőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod megyében már kialakított egy logisztikai bázist, ahonnét a felajánlott árut igény szerint továbbítják a határ menti településekre. A somogyi egységnek ez volt a második akciója, a múlt héten Márokpapiba vittek élelmiszert.

A Kötél Egyesület csapata 400 elsősegélynyújtó mentődobozt szállított az ukrajnai Dercenre, két busszal mentek. – 1,5 tonna élelmiszert vittünk a rászorulóknak – mondta Bodó László, az egyesület vezetője. – Az adományban részben konzerv, liszt és cukor is volt, ezen kívül tisztálkodószert is átadtunk. A több mint ötmillió forint értékű adományt magánszemélyek ajánlották fel. A Kötél csapata a határtól visszafelé egy hét tagú ukrán családot vitt el a budapesti Keleti pályaudvarra, ők Németországba utaztak tovább. A Magyar Rend három teherautónyi adományt indított útnak Fonyód-Bélatelepről az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére., a rend humanitárius tanácsának elnöke elmondta: a magyarországi Ukrán Görög Katolikus Egyház Alapítvánnyal történt egyeztetés alapján cél­irányosan gyűjtötték az adományokat.



Beregszászba indultak Marcaliból

Gyűjtésbe fogott a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület is a menekülők javára, a székházukban gyűjtik az adományokat. Szaka Zsolt egyesületi elnök elmondta: rövid idő alatt sikerült annyi tartós élelmiszert összegyűjteni, hogy már továbbíthatták is az érintetteknek. A jótékonysági felhívásra a konzervek, tészták, étolaj, liszt, rizs, cukor mellett ásványvíz, takaró, ágynemű, játékok és ruha is érkezett. Kisteherautóval vitték el a felajánlott holmikat. A fuvarozásban résztvevők elmondták, hogy Kárpátalján az üzletekben lassan kifogynak a készletek, az utánpótlás pedig akadozik, ezért óriási szükség van a segítségre. A marcali adományokat először Budapestre, a Magyar Református Szeretetszolgálat központjába juttatják el, onnét viszi Beregszászra az egyházi segélyszervezet. K. K.





Fotó: Németh Levente