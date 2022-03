– Mindannyiuknak joga van szerető családban felnőni, ezért is érthetetlen, hogy sokan elbagatellizálják és félremagyarázzák a népszavazás kérdéseit, homofóbnak minősítik, amikor egyáltalán nem erről van szó – mondta el az áprilisi népszavazással kapcsolatban Huszti Gábor.

– Ma Magyarországon senki sem üldözi az azonos nemű párokat, senki sem hozott olyan törvényt, mellyel ellehetetlenítenék életüket – emelte ki az alelnök. – Olcsó propagandafogás, hangulatkeltés ennek ellenkezőjét állítani, ugyanúgy, mint diktatúrát kiáltani. Mindenki saját maga eldöntheti, kivel szeretne élni, legyen akár azonos, akár ellenkező nemű. Tudom, elindult a világon egy olyan folyamat a magukat haladónak tartó liberális közösségektől, mely elutasítja a hagyományos értékeket. Abban az esetben, ha jó célt szolgálna, mondhatnánk azt is, hogy ez teljesen rendben van. Ám eljutottunk oda, hogy egyre inkább azokat a dolgokat próbálják nem normálisnak beállítani, melyek évezredeken keresztül azok voltak. Melyeknek köszönhetően ma itt lehetünk mindannyian. Mindannyiunknak vannak, voltak szülei, akik bizony anyák és apák, nők és férfiak. Ez a természet rendje, gyermek pedig a jövőben is ilyen kapcsolatból fog születni. Ezért is furcsa, hogy olykor azok hangja a leghangosabb, akiknek nincs gyermekük és nem is terveznek gyermeket vállalni. Nyilván az ő döntésüket is illik tiszteletben tartani, de nem túl etikus a partvonalon kívülről bekiabálni olyasmibe, amiből szándékosan kimaradnak.

– Meggyőződésem, mindenkinek magánügye a szexualitás – tette hozzá az alelnök. – Viszont ebből ki kell hagyni a gyermekeket. Keresztény, templomba járó emberként nem tartom jó iránynak azt a fajta erőszakos propagandát, mely miatt már műalkotások, filmek kerülnek tiltólistára, mely gyökeresen akarja megváltoztatni a társadalmakat. Pedagógusként pedig azt tartom helyesnek, ha sem politikai, sem genderideológiai nyomást nem alkalmaznak az iskolában. A pedagógus dolga nem az, hogy pártpolitikát közvetítsen és szexuális orientációjú propagandát folytasson, hanem hogy megtanítsa eligazodni a világban diákját. Ez sem kis feladat, hiszen éppen elég – helyenként torz – információt hordoz az internet, amit meg kell tanulni helyén kezelni a gyermekeknek. Szülőként és most már nagyszülőként is csak azt kérhetem a népszavazáson részt vevőktől, gondoljanak vissza saját gyermekkorukra is, hozzanak felelős döntést, amikor ikszelnek a kérdésekre. Az érvénytelen szavazólap maximum néhány politikai párt pillanatnyi érdekeit szolgálja, nem a gyermekekét – mondta Huszti Gábor.



Fotó: L. R.