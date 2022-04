A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által nemrég közzétett adatok alapján 105,22 milliárd forint lakáshitelt folyósítottak a hazai bankok februárban a lakossági ügyfeleiknek. Ez az előző hónaphoz képest 4 százalékos visszaesést jelent. Eddig töretlen volt az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás és az ehhez elérhető hitel iránt, ami sok magyar családot ösztönzött lakásvásárlásra és korszerűsítésre az elmúlt években. A Zöld Otthon Lakáshitelek tavaly októbertől növelték a keresletet. A Pénzcentrum számolta ki, hogy utoljára a februárihoz hasonló visszaesés a lakáshitelek piacán csak a koronavírus-járvány kitörése után volt érzékelhető.

Gábor tavaly decemberben vásárolt egy olcsónak mondható kaposvári házat. Szerencséje volt az árral, de még sok munka várt rá. – Eleve abban gondolkodtunk, hogy olcsót házat veszünk, de akkor szétverjük és újjáépítjük a saját igényeink szerint – mondta a fiata férj. – Vettünk fel hitelt is, hogy meg tudjuk vásárolni az ingatlant. A felújításra 8 millió forintot szántunk, jelenleg 4,5 millió forintnál tartunk, de már a vége felé. A nyílászárókat kicseréltük, megtörtént a víz-, gáz-, és központifűtés-szerelés, a kőművesmeló, a villanyszerelés. A burkolás és festés van még hátra. Szerencsénk volt, mert könnyen találtunk szakikat, sok ismerős és rokon dolgozott a házon. Az ember így spórolhat, és elégedett vagyok a munkájukkal.

A fiatal házaspár 10 millió forintos babaváró hitelt igényelt, és még 10 millió forintos lakáshitelt vettek fel. A forintalapú banki hitelt 25 év alatt kell visszafizetniük, havi 47 ezer forint a fix törlesztője. Azt még nem tudják, hogy az alapkamat többszöri emelése miatt változik-e a törlesztőrészletük.



Elszálltak az építőanyagárak

Magyarázatra szorul, hogy kevesebben vettek fel lakáshitelt az elmúlt hónapokban. Gábor szerint biztosan belejátszik az is, hogy az építőanyagárak nagyon elszálltak, és ezt ők is tapasztalták. Egyszerű példa erre a gipszkarton, magyarázta. Január elején egy táblát 1100 forintért vásároltak, de február végén már 1900 forintért vették meg a következő adagot, bő másfél hónap alatt majdnem a kétszeresére nőtt az ára. A cement ára is folyamatosan emelkedik, tette hozzá a férfi, aki majdnem kéthetente vesz cementet az építőanyag-kereskedőknél, és mindig más árat fizetett érte. A lakásfelújítási kedv nem csökkent. Egy 2021 elején végzett felmérés alapján a válaszadó háztartások 7 százaléka biztosan szeretett volna lakásfelújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódó állami támogatást igényelni az elkövetkezendő két évben. Ez 290 ezer magyar családot jelent.





Fotó: L. R.