– Május elseje fontos ünnep, amelyről világszerte százezrek emlékeznek meg, amely mindig újabb és újabb üzeneteket fogalmaz meg az adott korszaktól függően – mondta Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség somogyi vezetője, aki az országosan is egyedülálló kezdeményezés szülőatyja volt. Somogyban ugyanis mindig ennek az ünnepnek a kapcsán adják át az Év munkáltatója címet, amely rangos elismerésnek számít a megyében. Svajda József arról is beszélt, hogy ugyan évszázados törekvés, hogy a dolgozóknak tisztességes munkáért tisztességes bért fizessenek, de ez minden korszakban más-más feladatot jelent az érdekképviselők számára. Nem véletlenül hangsúlyozta: május elseje nemcsak a küzdelem, hanem az összefogás ünnepe is!

2022-ban az Év munkáltatója kitüntetést Juhász Tamás, a szennai Trivium Aluminium Packaging Hungary Kft igazgatója kapta, aki azt mondta: – Az üzemünkben működő szakszervezettel és az üzemi tanáccsal folyamatosan korrekt kapcsolatot igyekszünk fenntartani. Az idén nálunk 10 százalékkal nőttek a bérek, s a fejlesztéseink pedig megteremthetik a további fejlődés alapját. Az utóbbi két évben ugyanis egymilliárd forintot fordítottunk beruházásra, s idén újabb gépsort telepítünk.

Réti Dávid, a Kavíz Kft. szakszervezeti alapszervezetének vezetője vette át az Év szakszervezetői vezetője díjat. Azt mondta: a 130 dolgozó közül 20 tagja van a szervezetüknek. Céljuk, hogy a munkabérek a következő években is emelkedjenek, s a munkakörülmények tovább javuljanak. Müller Ottónénak, a Vasas nyugdíjas alapszervezet vezetőségi tagjának ítélték Az év szakszervezeti nyugdíjas vezetője kitüntetést.

– Legyen szó kirándulásról vagy összejövetelről, minden a közösségről szól – mondta. – Azt szeretném, hogy valamennyi tagunk jól érezze magát, s a jövőben is tartalmas programokat szeretnénk szervezni.

Munka - önbecsülés

– A munka megadja az embernek az önbecsülést – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere az ünnepségen. Arról is szólt: ha az elmúlt 20 év adatait vesszük figyelembe, akkor kiderül, hogy soha annyian nem dolgoztak városunkban, mint manapság. Fontosnak nevezte, hogy a dolgozók többet keressenek. A megyei jogú városokat és a fővárost is magába foglaló országos listán – melyen 24 település szerepel – a béreket tekintve a 13-14 helyen van a város, s cél, hogy 2030-ig az első felében legyünk. Kiemelte: ehhez szükség van a szerkezetváltásra, s ebben stratégiai területnek számít a gépipar és az élelmiszeripar. S az is fontos, hogy a helyi vállalkozások minél több magas hozzáadott értékű terméket állítsanak elő.

Eredményes munka

– Pillanatok alatt sok impulzus ért Kaposváron, örömmel értesültem a helyi érdekvédők eredményes munkájáról – mondta Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség idén márciusban megválasztott új elnöke. Hozzátette: kimagaslónak érzi az együttműködést, amely a szakszervezetek és a munkáltatók között kialakult, s a kapcsolat hosszú múltra tekint vissza.

Bér, munkaidő és munkakörülmények: az elnök szerint többek közt ezek olyan kérdések, amelyek nemcsak az utóbbi években, hanem következő időszakban is bőven feladatot jelentenek az érdekképviseletnek.