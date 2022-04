A gyógyszerészek tevékenységét a Magyar Gyógyszerészkönyv szabályai határozták meg. A 2015-ben megjelent, hetedik kiadás még lapozható volt. A legújabb, nyolcadik kiadás viszont elektronikus formában került a gyógyszerészek elé.

– A gyógyszerészkönyvek általában már megjelenésük pillanatában tartalmaztak elavult dolgokat, ezeket nehéz volt mindig javítani – mondta el Szabó Péter, a Somogy Megyei Gyógyszerészkamara elnöke. – Mostantól csak egy gombnyomás és frissül a tartalom, naprakészek leszünk, ha valami változik a receptekben. A magyar gyógyszerészkönyv tartalma mostantól az európai uniós követelményeknek is megfelel. Az unióban azonban nem minden országban elérhetők a személyre szabott készítmények. Míg Magyarországon szinte minden patikában, úgy kétezerben van személyre szabott gyógyszerkészítés, addig Dániában csupán három gyógyszertár foglalkozik vele. Ezeket a személyre szabott készítményeket csak szakképzett gyógyszerészek keverhetik ki.

– Az új gyógyszerészkönyvben egyes összetevők elnevezése is megváltozik. Eddig a magyar mellett a latin nevekre támaszkodtunk, most viszont a nemzetközi elnevezések miatt inkább „elangolosodik” a vénygyűjtemény. Korábban nem tartalmazott tárolási, szavatossági utasításokat és betegtájékoztatót sem a könyv, ám januártól ez is változott.

– Olyan összetevők kerültek ki a vénygyűjteményből, amelyek a modern gyógyszerészetben már elavultnak számítanak. Attól azonban nem kell tartani, hogy bizonyos termékek nem lesznek elérhetők: továbbra is elkészítjük őket, ám más hatóanyaggal és új néven lehet majd kapni ezeket – tette hozzá Szabó Péter.

– Megértem, hogy haladni kell a korral, de sajnálom, hogy éveken át hatékonynak bizonyult készítmények, amelyeket háziorvosok, gyermekorvosok előszeretettel alkalmaztak, és árban is elérhetőnek bizonyultak, megszűnnek. Nemcsak nekünk, hanem az orvosoknak is ki kell tapasztalniuk, hogy a bevált orrcseppek és köptetők helyett mit írjanak fel a pácienseiknek – mondta Tóthné Kalota Veronika, a kaposvári Északnyugati Patika gyógyszerésze.

A nátrium-bromid és az e­­phedrin is feketelistás a gyógyszerészkönyv szerint. – A bórax, amelyet gyerekeknél szájpenészre használtak szintén kikerült a forgalomból a mérgező hatása miatt – tájékoztatott Szabó Péter. A patikusok szeretnek személyre szabott készítményeket alkotni, ám ha ehhez a tevékenységhez olyan mértékű órabért fizettetnének a betegekkel, mint más szakmák képviselői, akkor nagyon megemelkedne az ismert készítmények ára.