Az esten Varga Judit igazságügyi miniszter is jelen volt, aki a Magyarország ellen indított jogállamisági mechanizmussal kapcsolatosan kitartást ígért. Felhívta a figyelmet arra, hogy hazánk – ahogy eddig is ügyelt a diplomáciai kapcsolatok szabályainak betartására – a hosszadalmasnak ígérkező folyamat ideje alatt sem tesz másképpen, de a vádakra erős válaszokat ad. Kijelentette: gondosan ügyelnek arra, hogy nem a magyarokkal szándékoznak megfizettetni a háború árát.

Varga Judit kitért arra is, hogy a választáson elért kétharmados Fidesz–KDNP parlamenti többséggel azok is jól járnak majd, akik nem a kormánypártra szavaztak, hiszen a káosz helyett a biztonságra voksoltak. A Somogyi Hírlap kérdésére, hogy miként egyeztethető össze a politikai karrier és a magánélet egy nő számára, csak annyit felelt: a dolgozó nők nagy munkát vállalnak, minden csak szervezés kérdése, csupán 24 órás intervallumokban kell gondolkodniuk. Turbéki B.