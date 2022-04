A Siófoki Városvédő és Szépítő Egyesület referenciának szánja a Balaton-parti és a Sió menti kerékpárutak más helyszíneire is a most elkészült létesítményt.

Biró József, Siófok díszpolgára, a városvédő egyesület aktivistájaként két évtizeddel ezelőtt, a Sió-parti kerékpárút elkészültekor kezdeményezte, hogy biciklis pihenő épüljön a balatoni bringakörút és a Sió-parti kerékpárút csatlakozásánál. Az előkészítés a vártnál hosszabbra nyúlt, ingatlancserék révén jutott a város önkormányzata a Baross híd és a vasúti híd közötti földnyelv tulajdonjogához. Ezt követően kezdődhetett csak el az érdemi munka. A terveket Biró József készítette, s a kivitelezés nagy részét is maga vezényelte le.

A mintegy 20 éves ötletből közel nyolcmillió forintnyi érték valósult meg. A kivitelezés 2019-ben kezdődött, abban az évben a városi önkormányzat 700 ezer forint támogatást biztosított az egyesületnek a beépítésnél használt anyagok megvásárlásához. A pihenő befejezéséhez az esőbeálló megvásárlásával 2021-ben egymillió forint értékben járult hozzá az önkormányzat. Harsányi M.



