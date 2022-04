A végrendelkezők között gyakran vannak, akik nem az első kapcsolatukban élnek, több kapcsolatukból is van gyermekük, és rendezni szeretnék a viszonyaikat, nehogy a haláluk után összevesszenek az örökösök. Újabban sokan már középkorúként is végrendeletet alkotnak. Megyénkben is azt tapasztalták a közjegyzők, hogy többen fordultak hozzájuk örökösödési ügyben az utóbbi időszakban, de szerintük ennek nincs köze a koronavírushoz és a hozzá kapcsolódó félelemhez.

– Az utóbbi években valóban érezhető, hogy nőtt a végrendeletek száma, ennek indokát én nem a világjárvány hatásának tulajdonítom, hanem annak, hogy az emberek tudatosan megpróbálnak dönteni a vagyonuk sorsáról, megelőzve ezzel egy lehetséges családi vitát – mondta Csillag Attila kaposvári közjegyző. Gyakran előfordul, hogy a leszármazók közül egyesek már életükben sem tartják a kapcsolatot az örökhagyóval, ilyen esetben a végrendelkező a végrendeletével azt kívánja elérni, hogy egyesek ne részesüljenek vagyonából. Előfordul, hogy élettársaikat akarják juttatásban részesíteni, hiszen az élettársak a hatályos jogszabályok alapján nem minősülnek törvényes örökösnek, ők csak akkor örökölnének, ha az örökhagyó házastársaivá válnának.

Általában az örökhagyók többsége egyszer készít végrendeletet az életében, de egyre gyakoribb, hogy a végrendeletek módosulnak, miután a családban megváltoznak az anyagi vagy a személyes viszonyok. A korábbi végrendelet komoly gondot okozhat, ha nem az aktuális állapotot tükrözi. Az sem jó, ha a változások miatt körültekintés nélkül újabb végrendeletek készülnek. A közjegyzőknek az a tapasztalata, hogy ha több végrendelet is előkerül a hagyatéki eljárásban, abból szinte mindig vita és pereskedés lesz.



Érdemes felülvizsgálni a régit

Érdemes lehet a végrendeletét átgondolnia annak is, aki még 2014. március 15-e előtt írta meg. Az ekkor hatályba lépett Polgári törvénykönyv ugyanis sok más mellett változtatott a kötelesrész számításán is. Az új szabály szerint kötelesrész már nem a fele, hanem csak az egyharmada a korábban kiszámolt értéknek. Ezt kevesen tudják, pedig akár több millió forintos különbséget is jelenthet. Célszerű a végrendeletet közjegyzővel készíttetni, aki ismeri a hatályos öröklési szabályokat, és így a végrendelet nem kallódhat el, hiszen annak eredeti példánya mindig a közjegyzőnél marad, illetve átkerül a közjegyzői levéltárba. Nem fenyeget így az a veszély, hogy a családtagok az örökhagyó tudta és beleegyezése nélkül esetleg megsemmisítik az általa készített végrendeletet.