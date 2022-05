Molnár Mária elnök beszámolójából kiderült: tevékenységük középpontjában továbbra is a betegek lelki gondozása és egymás segítése áll, ez utóbbi részeként pedig élelmiszerrel is támogatják a dialízisre szorulókat. Nagy hangsúlyt fektetnek a felvilágosításra és a megelőzésre is. A járvány előtt rendszeresek voltak az ezekkel kapcsolatos előadásaik, amelyeket kiváló orvosok, gyógyszerészek és egészségügyi dolgozók tartottak, de ugyanitt több alkalommal életviteli tanácsok is elhangzottak. A pandémia alatt telefonon tartották a kapcsolatot, ahogy azonban arra lehetőségük kínálkozott, folytatták a közös munkát. Előbb a nyárról elmaradt nagykanizsai kirándulást pótolták, majd megemlékeztek a szervezet megalakulásának tizenötödik évfordulójáról, és egy orvosi előadást is meghallgattak a járványról.

Mára ismét rendszeressé váltak az összejöveteleik. Januárban gyógytornász látogatott hozzájuk, a koruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő gyakorlatokat tanítva számukra, majd a főgyógyszerész tartott előadást a gyógynövényekről. Bár a vesebetegségről már komoly ismeretekkel rendelkeznek, nagy érdeklődéssel hallgatták az erről szóló előadást is, különösen az orvostudomány fejlődésével és a betegség gyógyításával kapcsolatos új információk kötötték le a résztvevők figyelmét. V. L.