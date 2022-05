Látványos kísérletekkel próbálja még vonzóbbá tenni a kémiát Saabné Réti Ibolya. A kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola kémiatanára több évtizede van már a pályán, de tudomása szerint egyetlen tanítványából sem lett hozzá hasonló szakos pedagógus. Saabné Réti Ibolya elmondta, sokaknak tartott külön kémiaórát, a legtöbb diák azonban vegyésznek vagy orvosnak tanult tovább.

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály-iskola főigazgatója megkeresésünkre elmondta, a Kodályhoz tartozó intézmények mindegyikében kémia szakos tanár tartja a tanórákat, van, ahol áthelyettesítéssel oldják meg, ezért tudnának még újakat felvenni. – Nem csak a kémia, hanem más szakos tanárok java része is elmúlt már ötvenéves, ezért az utánpótlásra nagy szükség lenne – hangsúlyozta a főigazgató. – Frissen végzett kémia-, matematika-, biológia-, fizika- és informatika szakos tanárnak tudnánk helyet biztosítani, de sajnos nincsenek és nem is jelentkeznek. Hiába hirdetjük meg az üres álláshelyeket, egyelőre nem tudjuk betölteni – mondta. A Kodály-iskola főigazgatója hozzátette, az intézményeikben 5–6 év múlva a pedagógusok körülbelül egyharmada nyugdíjba megy majd.

A Mezőcsokonyai Általános Iskolában is áttanítással helyettesítik a hiányzó szakos tanárokat. Királyné Botka Beáta, az intézmény vezetője érdeklődésünkre elmondta, a kémiát legalább már tíz éve óraadó pedagógus tartja és a biológia-, valamint a fizikaórákat is „külsős” tanár oktatja a diákoknak. Utóbbit egy középiskolai pedagógus. Királyné Botka Beáta hozzátette, nemcsak nekik van szükségük tanári segítségre. Az intézmény informatika- és történelemtanára is oktat más-más településeken.

Laczó Zita, a hetesi Som­ssich Imre Általános Iskola intézményvezetője elmondta, kémia szakos tanáruk szerencsére van. A pedagógus etikát, biológiát is tanít és napközis tanárként is számítanak rá. Hozzátette, hogy fizika- és földrajz szakos pedagógusból hiány van az intézményben, ezt a két tantárgyat óraadók tanítják.



Iskolapadba ültek a pedagógusok

A Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskolában már csaknem tíz éve nincsen állandó kémia szakos tanár. Az órákat jelenleg egy biológia–mérnök tanár végzettségű pedagógus tartja, aki látványos kísérletekkel igyekszik még vonzóbbá tenni a tantárgyat. Tóthné Bali Klára, az intézmény vezetője elmondta, kollégája igyekszik, hogy minél előbb kémia szakos tanári végzettséget szerezzen és úgy oktassa majd tovább a gyerekeket. Több iskolaigazgató érdeklődésünkre azt mondta, a tanárok közül többen is újra iskolapadba ültek, hogy a meglévő végzettségük mellé újabb szakot szerezzenek.

Fotó: Lang Róbert