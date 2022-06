A több évtizedes múlttal rendelkező rendezvénysorozat idén is tartogat újdonságokat, hangzott el a programnak is otthont adó Pannon Lovasakadémián tartott szerdai sajtótájékoztatón. – Az intézetek egységes megjelenésben, profiljukhoz illő módon, számos interaktív programmal igyekeznek bemutatni tevékenységüket és közelebb hozni a tudományt a fiatalokhoz, mondta Gyuricza Csaba, a MATE rektora Kaposváron. Hozzátette: a Környezettudományi Intézet standján ökolábnyom-kalkulátort üzemeltetnek, a Genetika és Biotechnológia Intézetnél pedig az érdeklődők kipróbálhatják a DNS elválasztási technikákat is.

Az egyetem rektora elmondta: idén is megtartják a szakma körében közkedvelt konferenciákat, így lesz nyúltenyésztési szimpózium, várják a tenyésztőket a Szent Mihály – napi állattenyésztési fórumra, s az ötödik halászati kerekasztal beszélgetés sem marad el.

A hagyományoknak megfelelően társrendezőként vesz részt a KÁN Egyetemi Napokon, melynek keretében fajtabemutatókkal és szakmai programokkal készül. – Hidegvérű lovakat, húsmarhafajtákat és juhokat, kecskéket mutatunk be, továbbá a baromfi-, nyúl- és vadtenyésztési ágazatok is különleges színfoltjai lesznek a kiállításnak – jelentette be Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke. A tenyésztőszervezetek bemutatók mellett, fajtabírálattal, interaktív előadásokkal emelik a rendezvény színvonalát és megtartják a II. Állattenyésztők Napját is, mely egyben az állattenyészők ünnepe, emelte ki Zászlós Tibor.

A rendezvény első napján Szakiskolai Napra várják az érdeklődőket. – A népszerű esemény keretében az idei esztendőben is közel ezer középfokú agrár-szakképzésben részt vevő diákot várunk, akik szervezett keretek között, csoportokra bontva járják be a campust és a kiállítást, így sokrétű információt gyűjthetnek a képzésekről és az agrárszakmákról – hangsúlyozta Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kft. ügyvezető igazgatója.

Forrás: Lang R.

A KÁN idén is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megismertesse a nagyközönséggel a szakmát, ezért interaktív, közönségbarát programokat is terveztek az őszi találkozóra. A rendezvényen a bőszénfai MATE Vadgazdálkodási Tájközponttal is megismerkedhetnek a látogatók, aminek az Élményliget programhelyszín ad otthont. A vendégek kipróbálhatják az íjászkodást, a vad tiszteletére Szt. Hubertus-misén vehetnek részt, továbbá trófea- és agár-, pákász-, solymász-, vadászíjász-bemutatókat is megszemlélhetnek az érdeklődők.

– A programsorozat elmaradhatatlan eleme a kisállat-simogató, a szórakoztató lovas program, a Gazdaudvar, valamint a patkolókovács-, nyírási és fejési bemutató is, amiknek köszönhetően a látogatók mélyebbre hatóan ismerkedhetnek meg a vidéki élet vonzerejével és kihívásaival, mondta Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campus főigazgatója. A programkavalkádot tovább színesítik a kulturális, interaktív, szórakoztató és kézműves előadások, bábjátékok és a nagysikerű Mesetérkép is. Kiemelt zenei program a Halott Pénz péntek esti koncertje.