Azóta rendszeresen leolvasták náluk a fogyasztást és fizették a szolgáltatást, de a fürdőnél történt tulajdonosváltás után egyik napról a másikra minden figyelmeztetés nélkül lekapcsolták az áramot, állította.

A területen még legalább 40 embernek van nyaralója, ők ugyanígy jártak. Vannak közöttük állandó lakosok, mások Kaposvárról, de Gödöllőről, sőt Németországból érkezve töltik itt a nyarakat. Dóráék egy kutat fúrtak, ami árammal működne, így most se vizük, se villanyuk. Nem működik a hűtő, a tévé, a porszívó vagy a mobiltelefon töltője. Attól tartanak, hogy az ingatlanuk elértéktelenedik.

A terület nem nyaralóövezet, tulajdonképpen zártkertről van szó, ahol az önkormányzatnak nem kötelessége villanyt szolgáltatni, hívta fel a figyelmet erre Harasztia Attila polgármester. Ennek ellenére igyekeznek áramhoz juttatni az ott élőket, felelte. Jelenleg az ügyben a földhivatal 60 napos ügyintézési határideje tart, és arra várnak, hogy a kormányhivatal erdészeti osztálya megadja az ott lévő fák kivágásának engedélyét.

Mivel az E.ON egy teljesen új elosztóhálózatot épít ki a területen élők vagy ingatlannal rendelkezők áramellátásának biztosítása érdekében, új szolgáltatóként jelenik meg ezen ügyfelek számára a korábbi helyett, így csak a fogyasztásmérő helyek kiépítése és a hálózathasználati szerződések aláírása után kezdődhet meg az áramszolgáltatás, válaszolta Varga Ivett, az E.ON Zrt. sajtóreferense. Az Öreghegyen 49 ingatlantulajdonos adott be csatlakozási igényt az önkormányzaton keresztül az E.ON-nak, és a hálózatkiépítési terveket az önkormányzat megrendelte. Egyeztetni kellett azonban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel is. Jelenlegi információik szerint a hálózatkiépítéshez szükséges vezetékjogra beadott igényüket 2022. július végére elbírálják. Ennek birtokában a hálózat kiépítését az Öreghegyen a lehető legrövidebb idő alatt elkezdik, az ehhez a szükséges alapanyagokat már beszerezték. A kezdő időponttól függően az új hálózatszakaszok kiépítését várhatóan szeptember-októberre teljes körűen be is tudják fejezni.