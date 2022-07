Az algák szaporodását a júliusi lehűlés és szél megakasztotta a Balatonon, de még nem tudhatjuk, hogy mi lesz a helyzet augusztusban, ugyanis az algaszezon még előttünk áll, hiszen a korábbi években is a nyár utolsó hónapjának közepén jelentkeztek a problémák, felelte érdeklődésünkre Vörös Lajos, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutató professzor emeritusa. Eddig gond nélkül megúsztuk a szezont, de prognosztizálni még egy hétre sem lehet előre, állította. A balatoni algahelyzet most kedvezőnek mondható, hiszen az utóbbi napok szeles időjárásának köszönhetően algákból mindössze harmad-negyed annyi van jelenleg a Balatonban, mint amennyit megenged az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szabályozása. Legutóbb 2019-ben bontakozott ki súlyos algavirágzás augusztus közepétől, aztán 2020-ben nagyon kevés volt a balatoni algák száma, majd 2021-ben az elfogadott mérték határára érkezett a szaporulat a mérések alapján. Július elsejétől egy átfogó kutatási programot indítottak a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, hogy komplexen megérthessék a jelenséget és okait, ám a vizsgálati eredmények kiértékelésére azonban két-három évet kell várni.