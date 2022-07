Árnyékos szobában, belföldi vagy külföldi nyaraláson, netán egy konyhapult sarkán töltik a nyarat a könyvek? A könyvtár munkatársai szeptember elsejéig várják a fotókat nyári felhívásukra. Rázsits Veronika intézményvezető érdeklődésünkre elmondta, habár a nyáron rövidített nyitvatartással működnek, mégis sokan mennek hozzájuk ezekben a napokban is.

– Volt olyan nap, amikor csaknem 300-an tértek be hozzánk, s több mint 700 könyvet kölcsönöztek ki. S annak különösen örülünk, hogy sok gyermek is felkeresi a könyvtárunkat. A napokban meghirdetett játékunk is az olvasást népszerűsíti, s a résztvevők az Insta­gramra tölthetik fel a képeket vagy Facebook-üzenetben küldhetik el számunkra – magyarázta el a részvételi lehetőséget.

A kikölcsönzött könyvek témáit tekintve júliusban a kőkemény klasszikus és skandináv krimik, valamint a romantikus irodalom aktuális kötetei voltak a legnépszerűbbek.

A bibliotékában több mint 300 ezer dokumentum – többségében könyv, illetve CD és DVD – található. A kaposvári intézményben folyamatosan gondoskodnak az állománygyarapításról, 2022-ben több tízmillió forintot kívánnak könyvbeszerzésre fordítani. Rázsits Veronika azt is elmondta: újdonság, hogy július elsejétől már nem csak a 16 év alattiaknak ingyenes a beiratkozás, hanem azoknak is, akik bármilyen tanintézmény – középiskola, egyetem – nappali tagozatán tanulnak.

– Csütörtökönként tovább folytatjuk a népszerű gyermekfoglalkozásokat, a Kutyatár egyesület képviselői a héten a felelős állattartásról tartanak előadást. – Alkalmanként 70-80 fiú és lány vett részt eddig a rendezvényen, máskor száznál is többen érkeztek. S a Kaposvári Bástya SE segítségével augusztusban elindítjuk a sakk­oktatást, melyre alsó tagozatos gyermekek jelentkezését várjuk. Az első találkozót augusztus elsején, hétfőn, rendezzük.





Fotó: Lang Róbert