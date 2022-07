– Itt egy labirintus, először csak lassan, lépésben megyünk bele a lóval – mutatta a táborozóknak a pályát Vucskics Kata lovasoktató. Mint elmondta, a gyerekeknek különböző akadályokat állítottak fel, amelyeket valamennyien ügyesen meg is tudtak közelíteni lóháton. A tanév vége óta hetente húsz gyermek ismerkedik a Gyertyános-völgyben az állatokkal és a lovaglással.

Patakiné Kiss Katalin, a lovarda vezetője elmondta: a legfiatalabb lovasuk hatéves, a legidősebb pedig tizennégy éves. – Minden délelőtt és délután lovas programokat szervezünk a gyerekeknek, akik közül sokan először ülnek lovon – mondta. – Figyelünk arra, hogy a kezdőkkel és a haladókkal máshogy foglalkozzunk.

Fotók: Lang Róbert

Kiemelte: szerencsére a területükön sok fa található, így a kánikulát is könnyen átvészelték a gyerekek és a lovak egyaránt.

– Én vágtázni szeretek a legjobban. Fantasztikus érzés gyorsan lovagolni – mondta Takács Gréta, aki félelem nélkül lovagolt az akadályok között.

A lovaglás mellett a lópatkolással is megismerkedhettek a kovács irányításával, állatorvos beszélt a lovakat érintő problémákról, s még lómasszázst is láthattak a táborlakók, amelynek segítségével el lehet mélyíteni a kapcsolatot ló és lovasa között. Múlt héten a szénabetakarítást nézték meg és a takarmányfajtákkal is megismerkedtek a gyerekek. Oktatóik interaktív elméleti előadásokon különböző lovaskultúrához kötődő témákat mutatnak be. Jut idő játékra és kézműves foglalkozásokra is. – Készült lovas párna, kobaktartó hátizsák, spatulakép, amelybe a gyerekek és kedvenc lovuk fotóját tettük bele – sorolta Patakiné Kiss Katalin.

Bogdán Bori a spatulákat festette a klubhelyiségben. – Kikevertem már a színeket és most kezdem festeni. Ha megszárad, ráragasztom a keretet és színes virágokat is teszek rá – mutatta a készülő faliképet a táborozó. Barátnője, Markovics Hanna arról beszélt: a Klaudia nevű ló a kedvence, a táborban ezen ült a legtöbbet. – Én év közben is itt lovagolok – mondta –, imádom az állatokat.

Júliusban és augusztusban lesznek még táborok. A hagyományos lovas tábor mellett lovas terápiás napközit is szerveznek a Gyertyános-völgyben.