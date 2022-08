– Jól sikerült az első balatoni közös munka, a rend­őrségi motorcsónakot használták – mondta Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke. – Polgárőreinknek két hajója van, s az idén új alapokra helyeztük a munkát. A Balatonon az utóbbi hetekben már több mint 90 órányi járőrszolgálatot végeztek az egyesületi hajóval, s a közeljövőben további feladatokat vállalhatnak el.

Fonyódnál egy SUP-verseny biztosításában vettek részt, a halőrökkel közös szolgálatot láttak el, s a vonyarcvashegyi önkormányzatnak egy vízi rendezvény lebonyolításában is segítettek. Augusztusban újabb balatoni programnál működnek közre. Poór Gyula hangsúlyozta: tevékenységüket tovább kívánják bővíteni, s a korábbinál aktívabban akarják ellátni a vízi szolgálatot. Mindent megtesznek a vízi balesetek megelőzése érdekében, figyelmeztetik azokat, akik túl messzire merészkedtek el a parttól, illetve azokat a SUP-osokat, vízibiciklizőket is figyelmeztetik, akik hajózási útvonalon tartózkodnak. A somogyi önkéntesek a nyáron vízen és szárazföldön egyaránt bőven vállaltak feladatot. Dolgoztak a somogybabodi Off Roadon és jelen voltak a zamárdi Balaton Sound biztosításában is. Most szombaton, a zamárdi Balaton-átevezésnél 16 polgárőr biztosítja majd a parkolást és segíti a közlekedést.



Drónoktatás Kőröshegyen

A megyei szervezet elnöke kiemelte: a továbbképzést folytatják, Kőröshegyen a hétvégén drónoktatást tartottak. Ezen nyolc polgárőr, köztük három somogyi vett részt, s tett sikeres vizsgát. – Megyénkben eddig nyolc egyesület kapott drónt – közölte Poór Gyula. – A külterületi ellenőrzésen kívül az illegális hulladéklerakók felderítéséhez is használható a berendezés, s ha szükséges, eltűnt személy felkutatása során is bevethetik.