Ahogy arról korábban beszámoltunk Balatonbogláron 18. és 21 között felzendül a 45. Boglári Szüreti Fesztivál. A három nagy színpados esti koncertek mellett számos kísérő programon is részt lehet majd venni.

A gyermekfesztivál az SOS Gyermekfalvak Alapítvány számára igyekszik segítséget nyújtani, és élményt szerezni sok száz olyan szülő nélkül felnővő gyermeknek, akik talán most jutnak el első alkalommal a Balatonra. Érdemes kihasználni, hogy nyáron a gyerekek Kajla Útlevéllel költségmentesen tömeg közlekedhetnek vonaton, buszon és hajón is, ráadásul a felnőtt kísérők is kedvezményesen utazhatnak.

Sakk bajnokság is érkezik a fesztiválra augusztus 19.-én reggel amelyre 8 órától lehet jelentkezni, a logikai játékon való megmérettetésért és az értékes tárgynyereményekért. Itt lehetőségük lesz találkozni és összemérni tudásukat Mádl Ildikó kétszeres olimpiai bajnok nemzetközi nagymesterrel is.

Kisérő programok között a szülökre is gondolnak a szervezők. Anyukák szépe és Miss Bikini Hungary 2022 választásra is sor fog kerülni a Platánstrandon. Az Anyukák szépére való jelentkezéshez szükséges ruha nem mást mint fehér felső, farmer alsó, utcai vagány ruha és piros koktélruha. Jelentkezni a [email protected] emailcímen lehet.

A rendezvény negyedik napján tartott Miss Bikini Hungary 2022-es szépségversenyre pedig olyan 16. év fölötti lányokat várnak akik az [email protected] email címen leadták jelentkezésüket.

Ha Boglár, akkor az Országos Borfesztivál sem maradhat ki! A kulináris borélményekre vágyók szinte minden borvidék zászlós-, és a tájegységekre jellemző borait megkóstolhatják a Balaton partján a Platán-sétányon. A méltán híres boglári tűzijátékban augusztus 18-án, csütörtök este lehet majd gyönyörködni a Magyar Tenger partján.

Jó hír, hogy a Platán strand és fesztivál egész területe ingyenesen látogatható lesz minden nap délután 16.00 óráig, csak az esti programok jegykötelesek 12 év felett! Illetve Augusztus 17.-e éjfélig az elővételes jegyek is olcsóbbak.

A részletes programokért pedig kattints IDE.