Arról már beszámoltunk, hogy szabálytalanul elállták az utat a szombati kötcsei polgári pikniken. A rendőröknek kellett közbeavatkozni, s így állították elő Szabó Bálintot, akinek a neve az augusztus 20-ra meghirdetett, de meg nem tartott gazdatüntetés kapcsán lehet ismerős.

A rendőrség most közleményt adott ki az esettel kapcsolatban, amelyben azt írták: "ahogy a korábbi rendőri eljárás kapcsán is tette, most is valótlanságot állít Szabó Bálint. Nem történt atrocitás közte és a siófoki rendőrök között."

- Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő szombaton a médiában nyilatkozott arról, hogy a megelőző napon Kötcsén, egy közlekedési szabálysértést követett el, melyet követően a rendőrök előállították őt a Siófoki Rendőrkapitányságra. Nyilatkozata szerint a rendőrség zárkájában közte és öt rendőr között atrocitás történt, melyet követően vért köpött, mentőt kellett hozná hívni és kórházba szállították, olvasható a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében. - A valóság ezzel szemben az, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az eljárás során mindvégig a hatályos jogszabályok szerint, emberségesen, az érintett egészségügyi panaszára azonnal reagálva jártak el.

A közlemény emlékeztett, hogy a rendőrök Szabó Bálintot 2022. szeptember 10-én délután Kötcséről egy közlekedési szabálysértés továbbfolytatása miatt állították elő, mely során a Siófoki Rendőrkapitányságon a felügyeletét ellátó két rendőrnek jelezte, hogy korábbról fennálló krónikus betegségekkel küzd, augusztus 20. óta nem evett, valamint véres a köpete, ezért orvosi ellátást kért. Kollégáink ekkor mentőt hívtak számára, akik kórházba szállították, ahonnan szabadon távozhatott. Szabó a rendőri intézkedés során egyetlen alkalommal sem jelezte, hogy sérülése keletkezett, valamint az általa üzemeltetett közösségi oldalra feltöltött egészségügyi dokumentáció sem tartalmaz erre vonatkozó adatot, fogalmaz a szerkesztőségünknek eljuttatott közlemény. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság az üggyel kapcsolatban a szabálysértési eljárás lezárásáig bővebb tájékoztatást nem ad, szögezték le.