Torokfájás, hasmenés, hányás, láz, ízületi fájdalom. Javarészt ilyen tünetekkel jelentkeznek a páciensek a somogyi háziorvosoknál.

– A felső légúti betegségek 70-80 százaléka koronavírus megbetegedést mutat – mondta Veress Zsolt balatonfenyvesi háziorvos. Hozzátette: sok fiatal fordul hozzá ilyen tünetekkel, átlagosan egy hét alatt meggyógyulnak. – Érdekes, hogy a teszteredmények akár még két hétig is pozitív eredményt mutatnak. Sokan az enyhébb tünetekkel nem maradnak otthon, hanem tömegrendezvényekre, bevásárolni járnak, így pedig további fertőzések várhatók – hangsúlyozta a háziorvos. Megjegyezte: mindössze néhányan kérték praxisában a negyedik oltást.

– Mivel a vírus mutálódott, a Sino­pharm-vakcinát tartom a leghatásosabbnak, ezzel oltjuk betegeinket – mondta Veress Zsolt.

Kaposváron is egyre többen fordulnak orvoshoz hasonló tünetekkel. A somogyiaknak lehetőségük van nem csak a háziorvosoknál, hanem a Kaposi Mór Oktató Kórházban is beadatni a vakcinát. Országszerte csökkenésnek indult, Kaposváron stagnál a szenny­vizek SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja.

Angliában megkezdődött az omikron koronavírus-változatokra kidolgozott oltások beadása. A brit gyógyszer-felügyeleti hatóság augusztus közepén, a világon elsőként engedélyezte a SARS-CoV-2 új típusú koronavírus eredeti és jelenleg terjedő variánsai ellen egyaránt hatékony, bivalens oltóanyagok lakossági alkalmazását. Az idősotthonok lakói és gondozóik kapják meg az új vakcinát, a hét közepétől pedig az 50 évnél idősebbekre, illetve a fiatalabb, de egészségügyi kockázati csoportokba tartozókra is kiterjed az oltási kampány.





Fotó: Lang Róbert