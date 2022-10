– Ezt a foglalkozást elsősorban óvodás és iskolás csoportoknak szoktuk tartani, de most a családokat hívtuk meg rá – mondta Őszi Zoltán, az intézmény múzeumpedagógusa, aki az erdei állatok hangjával bűvölte el a kicsiket és mindent elmesélt a természet lakóiról.

– Nagyon jó ez a foglalkozás, mert olyan, mintha élőben látnák a gyerekek az erdő lakóit – célzott a preparátumokra Arató József, aki azt is elárulta, hogy járt már Oxfordban is különböző múzeumokban, de a kaposvári interaktív tárlat és az előadás is ámulatba ejtette őt és gyermekeit.

Fotók: Muzslay Péter

– Engem leginkább a nyulak érdekelnek, szívesen megsimogatnék egyet – mondta Kiss-Horváth Lana Elinor.

– A gyerekeim szeretik a természetet, kirándulni is készülünk az erdőbe, ám előtte tájékozódunk, mire kell majd oda figyelnünk – mondta Péter Szilvia, aki három gyermekével érkezett a foglalkozásra, amelyen a teremben található összes állatról hallhattak valami érdekeset.

Koponyáikat, agancsaikat és szőrüket-bőrüket is kézbe vehették a gímszarvasnak, a rókának, az őznek, a vaddisznónak. Legnagyobb sikere a vaddisznó koponyának volt.

– Nagyon szeretem a természetet, sokat járok erdőben, az összes állathangot felismertem – büszkélkedett György Máté, aki szinte minden kérdésre azonnal tudta a helyes választ. A mostani program jövő héten bővül egy gyerekeknek szánt tárlatvezetéssel.