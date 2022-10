A most kiadott közlemény pontos határidőket és menetrendeket is tartalmaz az átszervezésre.

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ a kulturális ágazatot is érintő új kihívásokkal, jelentős, az energia-áremelkedésekkel járó költségnövekményekkel néz szembe – emelte ki a közlemény. A teátrum a fenntartó önkormányzattal és az ágazati helyettes államtitkársággal konzultálva újratervezi kínálatát, amely biztosítja a kaposvári kulturális élet fenntarthatóságát.

A színház vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri az energiaárak változását, magára nézve az állami és az önkormányzati ajánlásokban jelzett 25 %-os megtakarítást nagyobb mértékben teljesíti, így törekszik a lehető legolcsóbb és leggazdaságosabb működésre. Ennek érdekében a három különböző telephely tevékenységeit a színház épületébe szervezi át. Kiemelt cél a szűkebb kínálat mellett a kaposvári kulturális életében dolgozók munkahelyeinek megtartása.

A közleményben pontosan meghatározták azt is, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ 2022. október 15 – 2023. március 31-ig zárva tart, a megjelölt időszak alatti tevékenységét átszervezik. Fontos feladat az - Együd Árpád Kulturális Központban működő - Művészeti Iskola zavartalan működésének biztosítása. Stickel Péter, a Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója, segítségének köszönhetően, az oktatási program egyrészt a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium tantermeiben folytatódik, másrészt a Csiky Gergely Színház Kamaraszínházában, ide költözik a Somogy Táncegyüttes is. Több kórus próbái és további működése a Városháza épületében valósulhat meg. A Szivárvány Kultúrpalotában tartandó programok többsége is 2022. október 1-től a Színház épületében valósul meg.

A Csiky Gergely Színház működését a színház vezetősége 2023. január 3 - és március 31. közötti időszakban szűkíti, átszervezi, ugyanakkor a művészeti munka folytatódik. A színház, a 2023. januártól nyárig tartó pontos műsortervéről 2022. novemberben ad részletes tájékoztatást. Előreláthatóan a színház a megszokottól eltérően téli szünetet tart, így az évad a nyári hónapokban fejeződik be, de a meghirdetett öt előadásos bérlet összes előadását megtartják – zárult a színház közleménye.

A Csiky Gergely Színház működése 2022. december 31-ig még folytatódik, ezen időszak alatt meghirdetett bemutatóit megtartja. A színház az adventi jótékonysági gáláját (december 4. 18 óra) idén is megszervezi és az ünnepi időszakra tervezett előadásaival is várja közönségét. Zajlik továbbá a Kaposvári Advent programsorozat szervezése.