A szép őszi időben, gördülékenyen zajlik a munka, egyedüli nehézséget a Balaton alacsony vízállása jelent.

– Idén a korábbinál kevesebb helyszínen zajlanak a telepítések, ennek oka egyrészt a megnövekedett szállítási költség, másrészt néhol annyira sekély a víz, hogy lehetetlen a halak biztonságos leengedése – mondta el Nagy Gábor, a vállalat horgászati ágazatvezetője. – Jelenleg épp a fonyódi tóegységünk lehalászása zajlik, de telepítünk pontyokat Irmapusztáról, Varászlóról, Mórichelyről és Buzsákról is – emelte ki. Hozzátette: az éves pontytelepítési mennyiséget megközelítőleg azonos arányban osztják el a Balaton három medencéjébe. – Azoknak a horgászoknak sem kell aggódniuk, akik esetleg távolabb horgásznak egy-egy telepítési helyszíntől, ugyanis a haljelöléses vizsgálatokból tudjuk, hogy a halállomány az élőhelyi adottságok és nem pedig a haltelepítési helyek arányában oszlik el a tóban – emelte ki.

Hozzátette: a hétfői 11 tonnás pontytelepítéssel együtt idén már több, mint 180 tonnát teljesítettek a 300 tonnás kötelezettségükből, decemberre szeretnék vízbe tenni a fennmaradó mennyiséget. Eddig 2180 kiló egy-kétnyaras süllő került a Balatonba, de hatezer kiló a kötelezettségük. A ragadozó hal egy részét nem saját tógazdaságukból viszik, hanem vásárolják. Előnevelt csukából 250 ezer betelepítése a kötelezettségük és ennél már tízezerrel több csúszdázott be a Balatonba. Balint, compót, kősüllőt és harcsát is engednek a tóba. Október első napjaiban nyolcezer menyhalat is leengedtek a balatonszemesi kikötő mólójáról. – Egyelőre még tiltja a balatoni horgászrend a menyhal megtartását, de amint sikerül a kutatóknak tetten érni természetes úton kikelt menyhal ivadékot a Balatonban, fel fogjuk oldani ezt a korlátozást – mondta el Nagy Gábor. A telepítés helyének 200 méteres körzetében a telepítés napján tilos horgászni, másnap azonban már korlátozás nélkül szabad. Jelenleg zajlik a süllőszezon, halőreik elsősorban arra figyelnek, hogy a horgászok betartsák a megengedett kvótákat. Emellett zajlik a törpeharcsák varsás gyérítése is.

Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke elmondta: a Desedába a tervek szerint október végén telepítenek süllőt és pontyot. A Töröcskei-tó esetében már teljesítették haltelepítési kötelezettségüket.