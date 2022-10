A Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályának munkatársai a szezonban több mint 100 hatósági ellenőrzést végeztek a turisták által leginkább látogatott helyszíneken, vízparti nyaralóhelyeken, fesztiválokon. Az ellenőrzések alkalmával vizsgálták többek között a mérlegeket, az italmércéket, a feltüntetett árakat, a nyitvatartási időt, a nyugtaadást, és azt is, hogy a vásárolt ital mennyisége valóban stimmel-e.

Szeptember 30-ig 96 vendéglátó-ipari egység és 8 személytaxi ellenőrzését végezték el próbavásárlások során, és 13 esetben végződött valamilyen kifogással a vizsgálat. Volt, ahol a csomagolóanyag súlyát is hozzámérték a termékhez, volt, hogy kisebb mennyiséget kapott a vásárló, mint amennyit kifizetett, de előfordult félreszámolás és az is, hogy nem tüntették fel az árat. Abban a kilenc esetben, ahol többletszámolás történt, összesen 2655 forint volt a különbség, vagyis a kelleténél ennyivel fizettek többet a vásárlók.

A személytaxi-szolgáltatásokat az ellenőrök a közlekedési hatóság szakembereivel közösen végezték Kaposváron és Zamárdiban, jogszabálysértés nem történt.

A Fogyasztóvédelmi Osztály a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, a jogsértés első alkalommal történő elkövetésekor eltekintett a bírság kiszabástól, a jogszabályi előírásoktól eltérően működő egyéni vállalkozókat, társaságokat pedig a jogsértések megszüntetésére kötelezte. Ennek értelmében a 13 eljárás minden esetben figyelmeztetéssel és a jogsértő magatartás további folytatását megtiltó határozattal zárult.