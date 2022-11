Korábban évente háromszáz kiló édességet gyártottak le karácsony előtt, idén viszont csak alig nyolcvanat.

– Az összetevők ára a sokszorosára emelkedett és a csomagolóanyagokért is jóval többet kell fizetni – mondta lapunknak Kanyar János. – A fondant kilója 400–500 forintról ezer fölé emelkedett. A sztaniolpapírért két és félszer többet – 22 ezret –, a csomagolóanyagért 3000 forintot kérnek. Számításaink szerint ahhoz, hogy ne veszteséggel áruljuk a szaloncukrot, a tavalyi 4800 forintos kilós ár helyett legalább 7000–7500 forintért kellene kínálnunk. Ha ehhez még hozzávesszük a munkánk díját, akkor 8500–9000 forint lesz a végösszeg. Egy kiló szaloncukorért nagyjából öt kiló lapockahúst lehet vásárolni a boltban. Megértem az embereket, ha idén ennyit nem akarnak költeni szaloncukorra – hangsúlyozta Kanyar János. – Érthető, hogy az elmúlt évekhez képest jóval kevesebben akarnak édességet vásárolni. Emiatt úgy döntöttünk, hogy az idén biztosan nem gyártunk már többet.

Kanyar János elmondta, húsz évvel ezelőtt kezdték el készíteni a kézműves szaloncukrokat. Ilyen drasztikus áremeléssel még soha nem találkoztak és olyan sem fordult még elő soha, hogy karácsony előtt több mint egy hónappal le kellett volna állítaniuk a gyártást.

Világhírű édesség Bőszénfáról

A bőszénfai szaloncukrot az elmúlt két évtizedben a világ több pontján is megkóstolták már. Az édességből jutott Angliába, Németországba, Iránba, Amerikába és még Ausztráliába is. Kanyar János lapunknak elmondta, a legnépszerűbb szaloncukor a rumos-kakaós, a rétegelt, a banános és a meggyes. Ezekből minden évben nagyon sokat készítettek. A vásárlók ezek mellett nagyon kedvelték a kókuszos, a fahéjas-narancsos, az erdei gyümölcsös és a tojáslikőrös ízvilágot is. Az úgynevezett alap­ízek mellett mindig próbáltak valamilyen újdonságot is készíteni az üzemben. Az elmúlt években körülbelül tizennégyfélét gyártottak.