A kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolához tartozó intézményekben összesen négy főállású és egy megbízási szerződéses iskolapszichológus dolgozik. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató megkeresésünkre elmondta, van meghirdetett álláshelyük, még legalább egy embert fel tudnának venni. – Lenne is igény az iskolapszichológus munkájára – hangsúlyozta. – Azt látjuk, hogy a gyerekek körében egyre több a probléma, s ezek leginkább lelki eredetűek. Nagyon sok inger éri őket, nagy az elvárás velük szemben. Ezek mind közrejátszanak abban, hogy szükség van a szakemberek segítségére – tette hozzá Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna. A főigazgató kiemelte, már nemcsak a felsős, hanem az alsó tagozatos tanulók között is többeknek szüksége van segítségre. Azt tapasztalják, hogy a pszichológussal történő találkozásoknak látható eredményei vannak.

A hetesi Somssich Imre Általános Iskolában óraadó iskolapszichológus foglalkozik a diákokkal. A szakember hetente egy alkalommal négy órát tölt el az intézményben. Papp-Laczó Zita, a hetesi iskola igazgatója lapunknak elmondta, nagy szükség van a pszichológus munkájára, a tanulóknak ugyanis vannak problémáik. Többen tanulási, viselkedési gonddal küzdenek, és lelki támaszra is szükségük van. Papp-Laczó Zita hozzátette, az iskolapszichológus terápiát nem végez, csak eseti megbeszélést tart és megoldásokat javasol a diákoknak, alkalmanként pedig behívja a szülőket konzultációra.

Szigeti Mónika klinikai szakpszichológus, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója elmondta, az iskolapszichológusok elsődleges „szűrői” lehetnek a gyerekek nehézségeinek. Terápiát javasolhatnak és tovább irányítják őket a szakszolgálatokhoz, illetve szükség esetén a gyermekpszichiátriára. – Sok feladat hárul az iskolapszichológusokra, jó lenne, ha többen lennének – hangsúlyozta Szigeti Mónika. – Sokkal több fiatalt irányítanak hozzánk, mint az elmúlt években. Ebből is látszik, hogy emelkedett a problémákkal küzdő gyerekek száma. Az viszont pozitívum, hogy a szülők érzékenyebbek a gyerekekkel kapcsolatos problémákra, könnyebben kérnek segítséget, mint tíz év.



Iskolalelkész nyújt segítséget

A szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolában nem alkalmaznak pszichológust. Lukács Anett igazgató lapunknak elmondta, a szakember bérét nehezen tudnák kigazdálkodni, ráadásul az intézményben iskolalelkész és plébános is dolgozik, akik lelki segítséget tudnak nyújtani a gyerekeknek. Lukács Anett kiemelte, ha mégis pszichológusra lenne szüksége a tanulóknak, akkor Lengyeltótiból és Fonyódról kérnek segítséget. Az igazgató úgy látja, a koronavírusjárvány berobbanása után sokat változtak a gyerekek, egyesek például elvesztették a motivációjukat.





Fotó: N. A.