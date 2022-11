A kaposvári és barcsi rendezvénysorozatot követően a Marcali Római Katolikus Egyházközség adott otthont az október 3. – november 28. között megtartott kurzusnak, ahol Udvardy Márton püspöki szertartó, állandó diakónus tartott előadásokat a hitről, Isten szeretetéről. A résztvevők ezen kívül megoszthatták egymással, az ezekkel kapcsolatos tapasztalataikat, illetve kérdéseiket tehettek fel az előadónak. Végül az egész eddigi életükre kiterjedő életgyónásban is részük volt. A program zárásaként Varga László kaposvári megyéspüspök ünnepi szentmisét celebrált Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, ahol a helyi Férfi Kör tagjaiból 11-en részt vettek a küldetési szertartáson és a főpásztor áldásában is részesültek. A püspök örömét fejezte ki a prédikációjában, hogy Marcaliban is van befogadó készség erre a kezdeményezésre. Kérte a tagokat, hogy maradjanak együtt és a következőkkel bocsátotta őket útjukra: „Legyetek világosság, legyetek a föld sója, legyetek kovász, legyetek apostolok ebben a világban”. Az istentiszteleten Kiss Iván címzetes prépost, plébános, valamint Udvardy Márton püspöki szertartó, állandó diakónus is együtt kérte a Szentlélek közbenjárást a szeminárium résztvevőire. A szentmisén részt vett Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke is, valamint az egyházközség közösségeinek tagjai és a hívek szintén képviseltették magukat.

Kiss Kálmán