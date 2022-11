– Gyűjtöm a D-vitamint, de délre bemegyek a szállóba – mondta József, aki évek óta hajléktalan. A szociális munkások délelőtt bevitték a szállóra, hogy ne kelljen kisétálnia. November másodikától megkezdődött a krízisidőszak, naponta több alkalommal járták körbe azokat a parkokat, köztereket, ahol hajléktalanok szoktak lenni.

– Nyáron készítettünk egy útvonaltervet, szeptemberben ellenőriztük a készleteket, mint a matrac, hálózsák, izolációs fólia és mindig viszünk meleg teát is – mondta el Nagy Bernadett, a Nyitott Kapu Gondozási Központ vezetője. Megjegyezte: kérik a lakosságot, ha valaki közterületen hajléktalant lát, hívja a szállót, vagy ha olyan állapotban van, riasszák a mentőket. Mivel nem mindig vannak fix helyen a hajléktalanok, hanem mozognak, de sokuk rossz egészségügyi állapotban van, így a lakosság nagy segítségükre lehet a szociális munkásoknak. Hozzátette: azoknak, akik nem szeretnének a szállón éjszakázni, nekik polifoamból készült éjszakai menedéket, iglukat állítottak.

– Mind a hat hely foglalt már, ezekben meleg párnák, takarók találhatóak, valamint a szállóban 70-80 közötti hajléktalan alszik bent, az engedélyezett férőhelyet bőségesen túlléptük már – mondta el Nagy Bernadett. Kiemelte: azt tapasztalják, hogy a többség éjszakára bejön hozzájuk. Az ünnepek alatt három érdeklődőjük volt, köztük volt olyan is, aki nem somogyi, de környékén már telt ház volt a szállón. A betegszobában is két rossz egészségügyi állapotban lévő hajléktalant is elszállásoltak. A napi háromszori étkezés mellett Béres-cseppet és C-vitamint adnak a klienseknek és napokon belül az influenza elleni oltást is felvehetik.

– Fel vagyunk készülve arra, hogy még jobban növekszik az igény az éjjeli menedék iránt, még 20-21 embert tudunk fogadni, igyekszünk mindenkinek segíteni – mondta el Nagy Bernadett.

Élelmiszert mentenek a lakóiknak

Előfordul az is, hogy az ország másik végén lakónak vettek vonatjegyet és így el tudott jönni rokonaihoz, akik segítették. Próbálják a bennlévőknek a tartalmas időtöltést biztosítani. Segítenek egy önéletrajz megírásában, de lehetőség van könyvet, újságot is olvasni. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a fenntartó, Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezet révén élelmiszermentési programban vesznek részt, a multiáruházakból hoznak el élelmiszert, többségében pékárut. Segítik azokat is, akik albérletben laknak és a kevés keresetükből már nem jut ételre. A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetét is érintik az energiaköltségek növekedése. Több intézményt tartanak fenn, mivel korábbi szerződéseik lejártak, így most várják a szolgáltat új ajánlatát.