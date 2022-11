Már csak 29 nap van karácsonyig, úgyhogy finiséhez közeledik az adventre való készülődés is. Kaposváron már egy hete nagy a sürgés-forgás a Kossuth téren, a város karácsonyfája készenlétben várja, hogy felgyúljanak advent első vasárnapján az ünnepi fények.

Vörsön is már áll az Európa-szerte ismert élő betlehem, amely évről-évre látogatók ezreit ejti ámulatba monumentális szépségével. Fonyódon is elkészült a két éve versenyünkön is nyertes csodaszép betlehem előkészítése az ünnepi időszakra.

Utolsó simítások.

De Somogyszilben és Darányban is hangolódnak az ünnepi időszakra a dekorációk elkészítésével és a betlehemek felállításával.

Két évvel ezelőtt hirdettük meg először a Somogy legszebb betleheme játékunkat, amelyre rengeteg nevezés érkezett és még több lájk. Akkor a már említett fonyódi betlehem nyert a facebookon szavazók véleménye szerint. A sikerre való tekintettel, idén is várjuk a jelenetkezéseket a játékra.

Nevezni önkormányzat, civil szervezet vagy magánszemély tud a [email protected] e-mail címre küldött maximum 4 darab fotóval a versenyen induló betlehemről. A fotók közül egyet töltünk fel a Sonline facebook oldalára november 28-tól folyamatosan, beérkezési sorrendben. Érdemes tehát minél előbb nevezni, hiszen a lájkvadászat hétfőn kezdődik és egészen december 18-án 19 óráig tart. Nyertest pedig karácsonykor hirdetünk.

Somogy megye legszebb betlehemét nem lehet titokban tartani, ezért a facebookon lájkolók által legszebbnek ítélt kompozíciónak megjelenési lehetőséget biztosítunk a Sonline-on és a Somogyi Hírlapban!

A nevezési időszak advent első vasárnapján, vagyis november 27-én indul.