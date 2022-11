A kaposújlaki Kovács család három évvel ezelőtt ajánlotta fel az udvarukban álló óriási fenyőfát, hogy Kaposvár fenyőfájaként pompázhasson. Maga is meglepődött, amikor becsengettek hozzá a kaposvári polgármesteri hivatal munkatársai, és közölték: idén az ő fenyőfájukra esett a választás.

– A fa életének legszebb befejezése, hogy méltó helyen állítják fel. Örülök, hogy a kaposvári Kossuth téren mindenkié lesz. Megtisztelő – mondta Kovács Gáborné.

– Úgy harminc évvel ezelőtt ültettük el. A szembe szomszéd ajánlotta fel az akkor már három-négy éves, egy méteres fácskát. Új lakók voltak és nem tartottak igényt rá. Idő közben nálunk családtaggá avanzsálódott a fa. Nagyon hozzánőtt a szívemhez. Olyan, mintha már most fel lenne díszítve – mutatta a tobozokat Edit néni, aki azt is elárulta, hogy búcsúzásképpen a napokban könnyeket is ejtett már a fenyőért. Azt is elárulta, hogy a fenyő nyári árnyéka és a magánszférát takaró áldása is hiányozni fog neki.

– Egy tereprendezést kell tartanunk a munkálatok után. A fa nagyon sok nedvességet elszívott már a területről, alig élt meg mellette más növény. A gyökérzetét egy markolóval kiszedetjük, és egy Nordmann fenyőt ültetünk majd a helyére. Annak tökéletes a formája, lassan nő – árulta el Edit néni.

Fotós: Mócza Dániel

A fa kivágását egy összehangolt team végezte. A helyszínt áramtalanítani kellett, és a leendő karácsonyfát egy daru emelte ki a kertből. Órák múlva már Kaposvár főterére is megérkezett. A tréleren éppen elférő óriási fa. Bár korainak tűnhet három héttel advent előtt a fa felállítása, a díszítése hosszú időt vesz igénybe. Két-három napon át felállványozzák, két teljes hétig díszítik, majd a fényfüzérek működésének tesztelése után, újabb pár napot vesz igénybe majd az állványzat bontása.

Hétfőn, 11 órakor, harangkondulásra, érkezett meg Kaposújlakról Kaposvár karácsonyfája. A Kossuth téren tíz perc alatt a helyére állították a tizenhárom méteres fát, amely a megyeszékhely eddigi, legmagasabb fái közé tartozik.

– A tavalyi, szerencsétlen időjárási körülmények okozta fakidőlés felhívta a figyelmünket arra, hogy új műszaki konstrukcióval rögzítsük a karácsonyfát, amelyet biztonsági okokból négy ponton alapból kikötünk az idén – mutatta Pintér Rómeó alpolgármester az új karácsonyfa-talpat, amelynek átmérője a korábbi 30 helyett már 50 centiméteres. A Kossuth tér alatt elhelyezett méteres betontömbhöz csatlakozik. Három hét van vissza adventig, ez idő alatt díszítik fel a város karácsonyfáját.

– Nem lesz kevesebb ünnepi világítás az idén, inkább rövidebb időre kapcsoljuk majd fel a díszkivilágítást. Csak sötétedés után, este későig lesznek karácsonyi fények. Lesz két újdonság is, ám jégpályát nem üzemeltet a város az idén – tette hozzá az alpolgármester.