Sok gyereknél találtak lyukas tej- és maradó fogat. Gyakoriak voltak a fogkőproblémák és foghiányok is. Teljesen ép fogazatot nagyon kevés gyereknél láttak.

A gyermekmentők azt tapasztalják, hogy a gyerekek helytelenül táplálkoznak, nem esznek elég gyümölcsöt, zöldséget, kevés vizet isznak, és a fogápolási szokásaik is helytelenek. Gyakori, hogy a fogmosás helyett csak szájvizet használnak a gyerekek. A fogorvosok arra figyelmeztetnek: ha már a tejfogak nagyon rosszak, a maradandó fog is károsodhat. Ezért azt tanácsolják, hogy a kötelező iskolafogászati szűrés után érdemes fogorvoshoz is elvinni a kicsiket.